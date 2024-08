Cristina Pedroche desvela qué es lo que más echa de menos tras haberse convertido en mamá

Cristina Pedroche está disfrutando de una de las etapas más bonitas y sorprendentes de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Hace poco más de un año, la colaboradora de Zapeando dio a luz a su hija Laia, fruto de su relación con el reconocido chef Dabiz Muñoz. Desde entonces, su vida ha experimentado un cambio radical. En todos los sentidos.

Tanto es así que ser madre, y todo lo que eso conlleva, le ha brindado la oportunidad de publicar su primer libro. Y no solamente eso, sino que está inmersa en otros tantos y numerosos proyectos. A pesar de todo, Cristina Pedroche ha vuelto a sincerarse con sus seguidores de Instagram, confesándoles algunas de las cuestiones que echa de menos antes de convertirse en mamá de Laia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La tertuliana, junto a Dabiz Muñoz y su hija, ha puesto rumbo a Asia, concretamente hasta China. Es una pareja que ha viajado mucho, pero este destino es aún más especial para ellos por un motivo: y es que es la primera vez que la pequeña empieza a ser consciente de todo lo que le rodea. ¡Es una oportunidad única para que empiece a descubrir, ahora sí, el mundo!

Precisamente como consecuencia de este viaje, Cristina Pedroche ha desvelado cómo está siendo su paso por China, así como las ventajas y desventajas que se está encontrando a la hora de viajar con una niña de tan solo un año de edad. Lo ha hecho a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde compartió varias imágenes de su paso por la ciudad de Shanghái.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

«Qué calladito os teníais lo divertido que es viajar con un bebé de un año, ¿no?», comentaba, tirando de esa ironía que le caracteriza. Y añadió: «La Pitaya con los 13 meses que tiene ya ha estado 3 veces en Dubái, en México, en Singapur… (por España también en muchas ciudades) y hasta que ha empezado a andar en serio era bastante ‘fácil’ (todo lo fácil que puede ser, entendedme)».

A pesar de todo, Pedroche ha reconocido que no todo está siendo tan fácil: «Ahora todo se ha vuelto muy interesante para ella. Quiere correr, gritar, cogerlo y tirarlo todo…» Es más, ha asegurado que está tan sumamente cansada que, sin duda, va a necesitar «vacaciones de estas vacaciones».

La colaboradora de Zapeando, en esta reflexión realizada en redes sociales, ha desvelado que en este viaje con su hija de 1 año no todo ha sido negativo, pero sí ha reconocido que hay algunos aspectos que sí que echa de menos: «En realidad me están encantando estos días y lo único que a veces echo de menos es tener algún momento a solas con mi marido, pero esos tiempos volverán». Y añadió: «Ahora nos toca vivir esta yincana y lo mejor y lo que más me gusta es descubrir (o redescubrir) el mundo a través de sus ojos. Me fascina».