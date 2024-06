Cristina Pedroche denuncia el acoso al que está sometida: «Conmigo parece que todo vale»

Cristina Pedroche es una de las grandes estrellas de Atresmedia gracias, especialmente, a sus vestidos imposibles en las Campanadas de cada Nochevieja, motivo por el que está en el punto de mira de millones de personas. Esta presión está siendo insostenible para la vallecana, que lo ha contado en una entrevista con Sonsoles Ónega.

Desde hace días está dedicada en cuerpo y alma a la promoción de Gracias al miedo, su primer libro en el que cuenta los miedos y problemas que está viviendo desde que fue madre el pasado verano. En el libro ha puesto en negro sobre blanco muchas de sus ideas que nunca se atrevió a contar en sus redes sociales por el miedo a las críticas, pero sus declaraciones sobre los profesionales de la salud en sus últimas apariciones le han servido, precisamente, para enfurecer al colectivo de los pediatras españoles.

Entre las declaraciones más sorprendentes que deja en su libro se encuentran su confesión de que ha llegado a llorar de pena por pensar que Laia se podría querer más a su madre que a ella. La realidad es que no es el único miedo que tiene.

«Por mí, seguiría encerrada con ella hasta los veinte años. Ahora Laia no es consciente, pero cuando se entere, cuando vaya al colegio y le digan algo de mí… se me hace difícil pensar cómo podremos gestionarlo en casa», es una de las frases que deja en su libro.

Nada más llegar al plató de Y ahora Sonsoles ha sorprendido al confesar que había llorado muy poco: «Hoy he llorado dos veces, que me parece poquísimo». Por si no fuera suficiente, ha desvelado que después de volver a tocar algunos temas se aguantaría las lágrimas hasta entrar en el taxi de vuelta a casa.

Otro de los capítulos que cuenta en su debut editorial es en el que se quedó completamente dormida mientras daba de mamar a la pequeña, algo que terminó con la niña en el suelo por accidente. Esto hizo que el mundo de Cristina se rompiese y que desde ese momento decidiese pedir ayuda profesional para afrontar los problemas y miedos que sufre desde que es madre.

Tal y como ha contado, en las páginas se abre completamente en canal, motivo por el que sabe que las críticas llegarían pronto y por eso debía prepararse, pero también ha querido agradecer las buenas opiniones que está recibiendo. «Me siendo apoyada y querida pese a todos los comentarios negativos y toda la mierda que se mueve conmigo», ha dicho.

En ese momento, Sonsoles ha querido parar en este punto para destacar que parece que hay mucha gente que «está esperando a que hagas algo están esperando para saltar» y que parece que es «una diana fácil». Cristina ahí se ha parado a explicar lo que sufre: «Conmigo parece que todo vale».

Con este libro pide que se respete a la profesional de la televisión que trabaja en Antena 3 y laSexta, pero también a la madre primeriza en que se ha convertido. «Yo no soy la primera madre del mundo, ni la única madre, ni nada, pero que también soy una madre», ha pedido.

También ha vuelto a dejar su queja pública sobre la portada de una conocida revista en la que se dio la noticia de su embarazo un 28 de diciembre. Según Cristina Pedroche, ésta fue una jugada para lanzar una información que si no era verdad siempre se podría «decir que era una inocentada». Que esa información saliese solo tres días antes de las Campanadas -su gran momento del año- fue muy duro para ella, ya que no tenía pensado contarlo hasta meses después: «Se me vino el mundo encima».