Cristina Pedroche explica la razón por la que su hija Laia sigue sin tener pediatra

Cristina Pedroche ha sido la invitada del miércoles de El Hormiguero, aunque esta visita no tenía nada que ver con su trabajo en el mundo de la televisión. La vallecana se estrena como escritora gracias al libro Gracias al miedo, con el que cuenta su historia como madre.

Este libro trata únicamente de contar sus vivencias y con el que no busca educar a nadie, ya que le ha servido como una terapia para contar sus miedos e inseguridades. Para confirmarlo, ha contado a Motos que antes de que le propusieran escribir este libro ya tenía muchos de sus pensamientos guardados en las notas de su teléfono a modo de diario personal.

«Yo no se lo dije a nadie. Ni a mis padres ni a David. Iba escribiendo cuando la niña se quedaba dormida, cosas muy sinsentido», así fue recopilando sus ideas. Con el tiempo llenó su teléfono de ideas y de consejos, tantas que incluso llegó a pensar en ir publicándolas en Instagram, aunque decidió no hacerlo por la cantidad de críticas que le iban a caer por ello. Finalmente, y sin haberlo buscado, le llegó una oferta de una editorial y pudo plasmarlas en un libro.

«Sé que me expongo muchísimo y es la vez en la que más desnuda me encontraréis porque esto está escrito desde lo más profundo de mi alma, mostrando todas mis fortalezas pero sobre todo mis debilidades y miedos», ha comenzado contado.

«Sé que al dejar que todo el mundo lo lea me quedo más vulnerable pero también sé que habrá con quien consiga conectar, a quien le remuevan mis palabras y eso me dará la fortaleza suficiente para enfrentar todo lo malo que pueda venir», ha dicho.

Cristina Pedroche y su temor a los pediatras

La invitada no ha dudado en llenar sus redes sociales de consejos, reflexiones y de experiencias sobre su papel de madre, algo que le ha costado millones de críticas por parte del público. Pese a que está más que acostumbrada a ser el centro de atención, con este tema ha sido especialmente atacada por algunos comportamientos.

Uno de los que más llama la atención es su comportamiento con los médicos, especialmete con los que cuidan de la salud de su hija. Con Pablo Motos ha confesado que ya ha ido a cinco distintos -la pequeña Laia todavía no tiene un año- y sigue dudando de muchos.

«Soy la señora ‘por qué’, quiero que me lo expliquen todo», así ha explicado que no se lo pone nada fácil a los profesionales de la salud a los que visita. Para poner en contexto a los espectadores, ha contado que una pediatra le llegó a decir que la leche materna no estaba alimentando a la niña, algo que le hizo pedir una segunda opinión.

«Yo tengo el privilegio de poder elegir, pero hay mujeres que no lo tienen. No quiero echar la culpa a los médicos. La culpa es del sistema que los tiene todo el día trabajando y no les deja prepararse», ha dejado claro.