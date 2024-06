El Hormiguero sigue con su semana de grandes invitados y esta noche la protagonista es una de las presentadoras más conocidas de nuestro país, que tendrá que hablar de su nuevo proyecto. Lejos de ser un nuevo programa, se atreve en el mundo editorial publicando su primer libro.

Pablo Motos y sus hormigas reciben a una mujer que vive rodeada de críticas desde hace años, especialmente desde que se ha convertido en noticia por sus vestidos. Cristina Pedroche es la que se sienta esta noche, pero lo hace por un motivo que nada tiene que ver con las Campanadas o su marido Dabiz Muñoz.

Gracias al miedo es el libro de autoayuda en el que cuenta su experiencia como madre primeriza de Laia, la pequeña que llegó al mundo en el verano de 2023 para cambiar su vida por completo. Como es habitual en ella, desde el primer momento ha ido contando su experiencia como madre, sin ocultar lo bueno y lo malo, siendo brutalmente sincera.

Desde la caída de pelo, la tristeza y los miedos habituales de madre primera, todo lo ha ido contando ante sus millones de seguidores en Instagram y Tik Tok. Además de sus miedos, Pedroche debe soportar las enormes críticas que recibe en cada una de sus afirmaciones, algo que le ha provocado más de un problema.

En este libro cuenta cómo se siente en su papel de madre y cómo lo consigue compaginar con su trabajo como presentadora e influencer. Por ejemplo, en las últimas Campanas tuvo que hacer el esfuerzo de no llevar a la Puerta del Sol pese a que lo deseaba: «Si por mí fuera, yo me la llevaba, peor hablando con la psicóloga me ha enseñado que hay que anteponer su bienestar frente al mío», contó en Y ahora Sonsoles.

«Va a hacer frío, está lleno de gente, es muy tarde… Me da lástima. Voy a intentar llegar lo más tarde posible», así contaba las razones por la que había tomado esta decisión dolorosa para ella, ya que era la primera vez que estaría tantas horas lejos de su hija. «Tengo mi leche congelada para que mi madre se la de cuando le toque», así se planificó con su madre para que la niña estuviese bien atendida desde que se marchase, alrededor de las cinco de la tarde, y su vuelta ya de madrugada.

La invitada de El Hormiguero es la mayor fan de Camela

En una de sus visitas a El Hormiguero recibió la sorpresa de que el grupo acudiese al plató para cantar con ella, un momento que no olvidará nunca. Gracias a su trabajo en televisión no solo ha podido conocer a su grupo favorito, también ha podido comenzar una bonita relación de amistad con Ángeles y Dioni, que siempre le han agradecido la publicidad que les hace siempre que puede.

La invitada de El Hormiguero ha publicado hoy, 5 de junio, este libro en el que se abre en canal con sus seguidores y detractores. Todo esto y mucho más se podrá vez a partir de las 21:45 h.