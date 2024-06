Cristina Pedroche recibe duras críticas de los sanitarios: «Mientras tú exhibías vestidos…»

Cristina Pedroche y la polémica siguen unidas de la mano, tanto que en este momento son los médicos, en concreto los pediatras, los que le han declarado la guerra tras su última entrevista. Fue en su paso por El Hormiguero donde contó que está haciendo un casting para encontrar al médico perfecto para su hija.

Desde que fue madre, la colaboradora de Zapeando no ha parado de recibir todo tipo de comentarios por cada uno de los pensamientos que ha compartido en sus redes sobre la crianza y el postparto. Lejos de querer dejar de lado este tema, acaba de publicar un libro con todos ellos para compartirlos con futuras madres.

En su visita a El Hormiguero confesó que ya ha pasado por hasta cinco profesionales y que ninguno le ha convencido hasta ahora, por eso sigue en su búsqueda. Su crítica es porque, según su opinión, ninguno está actualizado: «El problema es del sistema, que crea médicos que están todo el día trabajando. Es imposible que tengan tiempo para formarse».

«Yo tengo el privilegio de poder elegir, pero hay mujeres que no lo tienen. No quiero echar la culpa a los médicos. La culpa es del sistema que los tiene todo el día trabajando y no les deja prepararse», lamentaba en el programa de Antena 3.

Lluvia de críticas a Cristina Pedroche

Como era de esperar, estas palabras no han sentado muy bien a muchos espectadores, profesionales del sector de la salud e incluso familiares de médicos. Solo hace falta un vistazo por las redes sociales para comprobar que ha levantado ampollas.

Hola Cristina Pedroche. Mientras tú exhibías vestidos de fin de año mi mujer se envolvía en bolsas de basura para ir a jugarse la vida luchando contra el COVID. Es lo q tiene no haber estudiado: 6 años de carrera, 1 de MIR y 5 de especialidad. No le llegas ni al talón, querida… — Ivan Gallardo (@caminantes21) June 6, 2024

Tampoco ha faltado la reacción de Enfermera saturada, un conocido influencer que comparte reflexiones sobre el mundo de la salud, no ha dudado en tirar de sarcasmo para hablar de este tema. No duda en recordar que ha montado «casting de pediatras» para ver cuál le gusta más porque no están actualizados y ella, por supuesto, sabe valorar cuál lo está y cuál no».

También ha querido recordar que a Cristina «le sobra formación al respecto. Porque, además, ni los médicos ni las matronas se siguen formando al terminar la especialidad. Ninguno», dejando claro está muy equivocada con estos argumentos.

Pero no solo los usuarios han puesto el grito en el cielo por las declaraciones de Cristina Pedroche, también organizaciones como El colegio de médicos de Sevilla han lamentado lo dicho en El Hormiguero.

En un comunicado publicado en redes sociales, la entidad ha dejado claro que «lamenta estas desafortunadas declaraciones» y las califica «como una falta de respeto hacia todo los pediatras que trabajan en la sanidad española considerada una de las mejores del mundo».