LalaChus rompe su silencio tras confirmarse que dará las Campanadas con Broncano: «Estoy llorando»

LalaChus ha roto su silencio tras confirmarse que dará las Campanadas en TVE junto a David Broncano: «No puedo hablar, estoy llorando», ha confesado la colaboradora de La Revuelta, junto el día que la cadena pública ha hecho oficial(una semana después de haberse filtrado a la prensa) la presencia de los dos humoristas en uno de los eventos más importantes del año. En una nota de prensa, Radiotelevisión Española ha asegurado que estas Campanadas serán «inéditas llenas de humor, espontaneidad y sorpresas». Por otra parte también se han dado a conocer los nombres de los presentadores que se tomarán las 12 uvas en el resto de cadenas: Cristina Pedroche, su vestido y Alberto Chictote, estarán en Antena 3. Ion Aramendi y Blanca Romero lo harán en Telecinco (desde Lanzarote), mientras que Cristina Pardo e Iñaki López darán la bienvenida al 2025.

En una nota de prensa dedicada, casi exclusivamente a alabar las virtudes de La Revuelta y el éxito que ha tenido durante la temporada, RTVE asegura que: El presentador y director de La Revuelta y la colaboradora del programa estrella de la temporada serán los protagonistas de unas Campanadas inéditas llenas de humor, espontaneidad y sorpresas. Con David Broncano y Lalachus en las Campanadas, RTVE propone un fin de año diferente y cercano».

A todos los seguidores de La Revuelta se les hacía extraño que Broncano no hubiese dicho nada de las Campanadas hasta ahora pero es que no lo podían hacer hasta que no se hiciera oficial desde el este público.

También había interés por saber qué opinaba de todo esto LalaChus después de haber sido atacada en redes sociales por presentar las Campanadas – el presidente de RTVE, José Pablo López, salió públicamente en su defensa-. El pasado martes, la humorista dijo en Instagram: «No puedo hablar porque estoy llorando mucho. No he podido decir nada antes porque no era oficial, pero es muy fuerte. Muchísimas gracias por los mensajes que me habéis estado mandando estos días. No hay nada que me haga más ilusión en el mundo. No puedo hablar, nos vemos en las Campanadas».

Lo que hay detrás del fichaje de Broncano en las Campanadas

Era lógico pensar que Broncano sería el elegido por RTVE para uno de los eventos televisivos más importantes del año y que más audiencia hacen. El humorista ha sido el gran protagonista, para bien y para mal, de la última temporada de la cadena pública. Los 28 millones que ha costado su fichaje han de ser amortizados. Que el conductor de La Revuelta presente las Campanadas es una decisión coherente si tenemos en cuenta varias cosas. Y es que Broncano es una muestra más de cómo el Gobierno sanchista se ha hecho con el control absoluto de TVE.

Recordemos que la anterior presidenta del ente público, Elena Sánchez Caballero, fue cesada por oponerse al fichaje de David Broncano por RTVE para presentar en la cadena pública La Revuelta. El Ejecutivo de Sánchez ordenó a los consejeros de la cadena pública propuestos por el PSOE fulminar a su compañera después de que Sánchez Caballero cesara al hombre de confianza de La Moncloa y director de contenidos hasta el pasado mes de marzo, José Pablo López.

Sin López y sin Sánchez Caballero, Concepción Cascajosa fue designada presidenta interina de la Corporación RTVE el pasado mes de marzo.Pero desde el pasado jueves 28 de noviembre, José Pablo López, el hombre de confianza de Sánchez en la cadena pública, fue elegido Presidente de la Corporación, por lo que la influencia del gobierno dentro de TVE ya es absoluta.

Teniendo en cuenta que José Pablo López fue el artífice y el gran promotor del fichaje de Broncano, era de esperar que el humorista fuese el elegido para presentar el evento televisivo más importante del año.

También hay que tener en cuenta que Broncano fue fichado para debilitar a El Hormiguero en Antena3 y, sobre todo, a Pablo Motos, muy crítico con Pedro Sánchez. Ahora se pretende que Broncano también intente hacer daño a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote, líderes durante años en las Campanadas.

Resto de presentadores de las Campanadas

Además de Broncano y LalaChus en TVE, Ion Aramendi y Blanca Romero darán las Campanadas en Telecinco (desde Lanzarote), mientras que Cristina Pardo e Iñaki López serán, un año más, la pareja que dará las uvas en La Sexta. Una hora después después de la retransmisión de la Puerta del Sol, TVE ofrecerá las Campanadas desde las Islas Canarias, en las que repetirá, por tercer año consecutivo, la pareja formada por Roberto Herrera (en su retransmisión número 23) y la cantante Nia, en esta ocasión desde Arucas (Gran Canaria).