La extraña dieta de bocadillos de Ion Aramendi para adelgazar 9 kilos en dos meses

El conocido presentador Ion Aramendi ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras compartir los resultados de su sorprendente transformación física. En tan solo dos meses ha logrado perder 9 kilos, un logro que atribuye a un curioso plan alimenticio que desafía las dietas tradicionales: la dieta del bocadillo. Bajo la supervisión de la nutricionista Terica Uriol y con el apoyo de su mujer, María Amores, ha alcanzado su peso ideal sin renunciar al pan, ese alimento que a menudo es el enemigo número uno de quienes buscan adelgazar.

Ion Aramendi decidió dar un giro a su rutina alimenticia inspirado por su mujer, quien ya había probado con éxito la dieta del bocadillo tiempo atrás. Convencido por los resultados que ella obtuvo, ha tomado la decisión de ponerse en manos de la experta en nutrición Terica Uriol, creadora del método que prioriza los hidratos de carbono como base de la alimentación saludable.

«La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre carbohidratos, proteínas y grasas, asegurándose de que estas últimas se reduzcan al máximo. De esta forma, el cuerpo utiliza sus reservas de grasa para obtener energía», explica Uriol, quien destaca que su enfoque promueve una alimentación variada y sostenible.

Los secretos sobre la dieta de Ion Aramendi

A diferencia de otras dietas que eliminan o restringen severamente el consumo de pan, la dieta del bocadillo lo convierte en un componente esencial. Este método se basa en reestructurar la pirámide alimenticia, colocando a los hidratos de carbono, representados por el pan, en su base. Por encima de ellos se sitúan frutas, verduras y proteínas, mientras que las grasas ocupan el último lugar, siendo minimizadas o incluso eliminadas temporalmente.

«Las grasas que consume el cuerpo provienen de alimentos como carnes, pescados o lácteos, por lo que no es necesario añadir aceites ni mantequillas a las comidas», detalla la nutricionista en Divinity. El objetivo es que el organismo consuma las reservas de grasa acumuladas en lugar de generar más.

Para despejar las dudas de sus seguidores, Ion Aramendi ha compartido un vídeo en sus redes sociales mostrando cómo prepara los bocadillos que forman parte de su dieta. En el clip, el presentador, siempre jovial y cercano, explica paso a paso cómo elabora una de sus recetas favoritas.

«Empiezo con media barra o un cuarto de barra de pan. Le añado tomate natural, lonchas de pavo y un poco de queso superlight», detalla mientras prepara su comida. Para darle un toque especial, agrega unas gotas de Tabasco. «Nada de aceite ni de grasas añadidas. La clave es mantenerlo sencillo y saludable», añade.

Ion Aramendi triunfa con su nueva dieta

Además de los bocadillos, la dieta se complementa con otras opciones, como platos a base de verduras, legumbres o pescado. Entre comidas, se permite el consumo de alimentos «libres», que incluyen frutas, yogures naturales y ciertas verduras. La pareja de Ion, María Amores, subraya la importancia de utilizar utensilios de cocina como sartenes antiadherentes para facilitar la preparación de los platos sin necesidad de añadir grasas.

El éxito de la dieta del bocadillo no se debe únicamente al plan alimenticio, sino también a la combinación con ejercicio físico regular. Ion Aramendi ha integrado el deporte en su rutina diaria para potenciar los resultados y mantenerse activo.

María Amores destaca otro aspecto fundamental: la organización. Tiene claro que las dietas no son solo para perder peso. Te ayudan a estructurar mejor tu día a día en la cocina y a tomar decisiones más conscientes sobre lo que comes. Aunque la pérdida de peso es el resultado más evidente, para Ion Aramendi, el cambio también ha sido mental.

La dieta del bocadillo, una «herramienta temporal»

El presentador, padre de tres hijos, también ha señalado que la experiencia ha sido una oportunidad para mejorar sus hábitos y adoptar un estilo de vida saludable. «En serio, verte bien y estar más sano es el objetivo, no estar flaco sin ton ni son.. No quiero fomentar tampoco adelgazar por adelgazar, Dios me libre! Cada uno que haga lo que quiera y lo que pueda con su body», asegura en su cuenta de Instagram.

Tanto Ion como María han enfatizado que, antes de comenzar cualquier dieta, es fundamental contar con la orientación de un profesional. Cada cuerpo es diferente y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Lo expertos en nutrición recalcan que «la dieta del bocadillo es una herramienta temporal. No es un estilo de vida permanente, sino una estrategia para alcanzar un objetivo concreto».

Los seguidores de Ion Aramendi no han tardado en inundar sus publicaciones con comentarios de admiración. Muchos se mostraron sorprendidos por la idea de que una dieta pudiera incluir pan como alimento principal y aún así ser efectiva para perder peso. Otros, inspirados por su éxito, se animaron a probar este método bajo la supervisión de especialistas. Se puede decir que, una vez más, Aramendi ha conseguido influir a su audiencia.