El pasado domingo 10 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo debate de Gran Hermano presentado por Ion Aramendi. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores pudieron ser testigos de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Pero no todo queda ahí, ya que se recibió en plató a la última expulsada hasta la fecha, que no es otra que Laura. La hija de María José Galera tuvo que hacer frente a los numerosos comentarios por parte de los colaboradores del debate. La gran mayoría de ellos se mostraron tremendamente críticos, entre otras cuestiones, por la actitud que ha tenido durante su paso por el reality. Así pues, los espectadores pudieron ver cómo la recién expulsada de Gran Hermano tuvo tiempo más que suficiente para responder a todos pero, sobre todo, hacerles saber cómo se siente tras salir de la casa.

Al fin y al cabo, ahora ha tenido oportunidad de ver imágenes y situaciones que desconocía, por lo que puede tratar todo desde otra perspectiva. A pesar de todo, hay algo con lo que la audiencia no contaba ni mucho menos. Y es que el presentador ha sorprendido a todos y cada uno de los espectadores al dar a conocer una importantísima decisión que ha tomado la organización. Algo que no ha ocurrido nunca en la historia del formato. Esto es algo que, por la tarde, Ion Aramendi ya avanzó a los compañeros de Fiesta. A pesar de la insistencia por parte de Emma García, el también presentador de Reacción en cadena se negó en rotundo a dar ni un solo detalle. Nada más comenzar la emisión del debate de Gran Hermano, Ion Aramendi quiso ir directo al grano. Así pues, se situó en el centro del plató y mostró un maletín.

A pesar de que no quiso dar muchos detalles respecto al contenido, sí que quiso aprovechar la ocasión para hacer un importantísimo anuncio: «En este maletín se esconden dos sorpresas que no dejarán indiferente», comenzó diciendo Ion Aramendi. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Un hecho histórico, que no había sucedido en 25 años de la existencia del formato».

«Os va a encantar, os va a volver locos. Es algo que jamás ha ocurrido en la historia de Gran Hermano, que nos coloca un poco más en la recta final del programa», aseguró el presentador de los debates. Según fue avanzando la noche, se fue desvelando algún que otro detalle respecto al misterioso maletín.

En un momento dado de la noche, lo abrió y anunció la primera de las sorpresas. ¡Llegó la esperada repesca! De esta forma, uno de los expulsados de esta edición va a poder tener la oportunidad de regresar a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra como concursante de pleno derecho. ¡Pero no todo queda ahí!

Y es que en la gala del próximo jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez, se va a llevar a cabo «La gala de los poderes». De esta forma, se entregarán una serie de privilegios que todos y cada uno de los concursantes podrán utilizar, pero deberán hacerlo con sumo cuidado para que no les repercuta en algo negativo. ¡Será un juego de lo más divertido, qué duda cabe!