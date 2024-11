Emma García se harta y estalla contra Kiko Jiménez en ‘Fiesta’: «¡Me toca las narices!»

La relación entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun cambió por completo el pasado verano cuando la influencer regresó de su participación de Supervivientes. Cuando pisó suelo español descubrió que su madre había decidido echar a Kiko, su pareja, de su casa. Un gesto que fue la gota que colmó el vaso. Semanas después se conocía que la navarra había expulsado a su madre de su enorme casa en la que todos parecían vivir en armonía. Con el paso de las semanas el conflicto parecía haber llegado un punto muerto, pero Sofía ha tenido un gesto que ha llamado la atención al realizar un cambio total en la habitación que hasta hace poco utilizaba su madre y que ahora estaá completamente vacía, por lo que ha querido ofrecerla a sus invitados. Esto ha provocado el enfado de Emma García con Kiko.

«Abro lista para invitados. ¿Dormirías aquí?», preguntaba a sus seguidores de Instagram mientras mostraba un cambio importante en la estancia mostrando cómo era antes y cómo ha quedado después. Galdeano ha querido contestar dejado claro que ha vuelto a Pamplona, donde tiene a toda su familia. Mientras todo esto pasaba en redes sociales, Kiko Jiménez ha tenido que dar explicaciones de todo en su paso por el plató de Fiesta, lugar en el que ha dejado claro que no le ha gustado nada la forma de ‘cebar’ que el programa ha utilizado. Durante la tarde del domingo se pudo ver en varios momentos que se anunciaba como «el último golpe de Sofía a su madre», algo que para el colaborador ha sido completamente inapropiado. Al ser preguntado por este tema, el andaluz se ha mostrado muy molesto, lo que ha provocado que la presentadora le haya preguntado por cómo se encuentra.

Emma García le ha insistido en que le preguntaba desde el cariño, pero que le veía con «un rebote que no veas», algo que ha ella le «toca las narices». Según la conductora, Kiko tenía que haber mostrado su malestar por ese cebo minutos antes, no esperar a que se haya dado la palabra para mostrarse enfadado.

Sobre el cambio que se ha realizado en la habitación que hasta hace poco era la que ocupaba Maite Galdeano, Kiko ha querido aclarar que todo ha sido por una «campaña publicitaria de Sofía» con una empresa de muebles muy conocida en Francia. Así ha despejado cualquier duda que pudiera haber.

«¿Por qué no lo dices? No hace falta llegar a esto», le ha reprochado la presentadora, pero él ha querido dejar claro que lo ha dicho cuando se lo han permitido, ya que hasta ese momento había estado fuera del plató apartado en una sala. «Hasta que te lo he sacado y te he tenido que preguntar qué coño te pasa, me vais a perdonar», ha insistido la vasca.

Cuando le han preguntado si tanto le había molestado, García no se ha quedado callada, como es habitual en ella: «Me ha molestado muchísimo. Pensé que no tenía nada que ver con el cebo, que sería algo personal. Cuando esto os pase decirlo desde el principio».

Tras aclarar este pequeño conflicto, Kiko ha insistido en que los cambios en la casa estaban previstos desde hace tiempo: «Ni mucho menos se ha hecho intentando acabar la relación. La determinación la tomó hace dos meses Sofía. Nosotros continuamos con nuestra vida». Así ha zanjado esta incómoda situación con la presentadora de Fiesta.