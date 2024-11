Carlos Sobera se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los rostros televisivos más conocidos de la parrilla televisiva española. Con el paso de los años, el comunicador vasco ha sabido hacerse un hueco en la industria del entretenimiento con sus programas de televisión. De hecho, una de sus apuestas cumbre es First Dates, un show de citas a ciegas que se emite en Cuatro de lunes a viernes. Un programa que lleva casi nueve años en emisión y que no para de acumular hitos. Por ello, el pasado domingo 10 de noviembre, el presentador acudió a Fiesta con el objetivo de hablar de las 2.000 emisiones del formato.

First Dates es un absoluto éxito para Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Además, no todos los formatos televisivos logran cumplir más de 2.000 emisiones. Un motivo de celebración que ha llevado a todo el equipo a realizar un programa especial que será emitido este lunes, 11 de noviembre, a partir de las 21:45 horas. Pues, desde que comenzaron su andadura audiovisual, se han preparado más de 10.000 citas. Además, y aunque no todas consigan buenos resultados, el programa ha unido a diez parejas en matrimonio y ha traído al mundo una decena de niños.

Por lo tanto, está claro que Carlos Sobera tiene mucho que celebrar. Por ello, el comunicador anunció en el programa de Emma García que se emitirá un programa muy especial donde se recibirá, después de mucho tiempo, a cuatro parejas que se conocieron en el famoso restaurante del amor.

Sobera acudió al programa en compañía de Richard Pena, la voz en off de First Dates. Un encuentro muy divertido con el que ambos generaron un momento muy entretenido en Fiesta. Por ello, y sorprendiendo a todos, el presentador de Cuatro realizó una inesperada confesión sobre el show de citas a ciegas.

Como es bien sabido por los espectadores del formato, uno de los aspectos que más disputas genera entre los comensales es el momento de pagar la cena. Pero, esta situación es completamente incomprensible para el vasco, y reveló el por qué. Una confesión con la que dejó a Emma García y a todo su equipo sin palabras.

«Es curioso porque nosotros no queremos que la cena le cueste ni un duro a los invitados que tenemos en First Dates, entonces les damos a cada uno 40 euros antes de ir a cenar», dijo. Unas palabras con las que dejaba claro que no entendía el por qué, a pesar de tener el dinero para pagar la comida, sigue habiendo solteros que se niegan a pagar o afirman haber olvidado la cartera en casa.

«¿Ah, sí?», preguntaba Emma García. «La cena de los dos cuesta 40 euros, con lo cual… Yo personalmente les llevo el dinerito», confesó. Sin lugar a duda, un pequeño secreto de First Dates con el que el presentador no ha dejado indiferente a nadie.