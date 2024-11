First Dates ha dado la bienvenida al mes de noviembre y, como ya es habitual, lo ha hecho con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como José. El empresario es un joven, de 27 años, que acudió al formato con el objetivo de encontrar a su media naranja. Debido a ello, se presentó en el local como un hombre que piensa mucho en sí mismo, en su familia y en su abuela, a quien le guarda mucho cariño. «Soy normal. No soy ni guapo ni feo. Me gusta mucho hablar», dijo.

El participante fue recibido por Carlos Sobera, pues fue el primero en llegar al local. De esta manera, el chico le contó que no tenía un prototipo de mujer, pero buscaba a una cita que fuese rubia. «Las morenas no me gustan. Fui de fiesta y le dije a una morena que no era mi tipo. ¿Y qué hizo? Pues se enfadó», contó. Así pues, y antes de conocer a su cita, el joven le contó que siempre ha sentido una pasión especial por la música. «Cuando me pongo nervioso canto e improviso. Mi faceta musical es muy simple y muy callejera. Me gusta componer», afirmó. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Camila.

La comensal es una joven, de origen argentino, que se dedica al mundo de la música y al modelaje. «Depende de la situación. Soy extrovertida o puedo ser tímida si veo que algo no me gusta. Pero, en realidad, no es timidez, es como un caparazón», dijo en su presentación. Sin ánimos de alargar demasiado el momento, la organización del programa presentó a la pareja de solteros.

Pero, mientras la argentina confesaba estar encantada con su cita, José no sabía qué opinar. «Me ha parecido muy mona. Es mi prototipo pero no es mi prototipo. Ese sombrero está guay, pero no es mi prototipo. Los tatuajes, bien. Una sonrisa muy bonita. Los ojos me han gustado mucho», señaló.

Aún así, el soltero aceptó seguir conociendo a su cita. De esta manera, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Un intercambio de palabras con el que José quedó encantado. «La verdad que el acento de las argentinas me encanta… Cuando me digan pelotudo… Me gusta que sea cantante como yo y que componga. Luego veremos a ver si me canta…», confesó.

José sobre su cita: «La veo como una amiga. Que, igualmente…»

La atracción entre los participantes comenzó a crecer con el transcurso de la velada. Pues, ambos dejaron claro que habían logrado conectar tanto por el físico como en gustos. Pero, antes de dar su veredicto final, José se disculpó y se levantó para ir al baño.

Eso sí, lejos de realizar sus necesidades primarias, el soltero cogió su teléfono para llamar a su amigo y contarle cómo era su cita. «Está buena, hermano. Es rubita, tiene un gorrito, un sombrero… Pero la veo como una amiga. Que, igualmente, me la puedo empotrar», le dijo el empresario.

Al final, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. «Sí, pero habría que conocerse», opinó el soltero. La modelo estuvo de acuerdo con él pues, «quién sabe» lo que puede deparar el destino.