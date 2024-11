Jorge Javier Vázquez, entre lágrimas, da información del exterior a los concursantes de ‘Gran Hermano’

La pasada noche del 5 de noviembre, Gran Hermano regresó al prime time de Telecinco y lo hizo con el objetivo de contarle la última hora de la casa de Guadalix de la Sierra a los espectadores. Un encuentro televisivo que no fue nada común. Pues, Jorge Javier Vázquez se vió en la obligación de conectar en directo con los concursantes para darles una información del exterior. Y es que, como todo seguidor de realities sabe a la perfección, independientemente del concurso que sea, los participantes no pueden ser conocedores de ningún tipo de información concerniente a lo que suceda fuera de la burbuja del programa.

Sin embargo, durante los últimos días, España entera ha sido testigo de los terribles destrozos que ha ocasionado el paso de la DANA por Valencia. Una fenómeno climatológico que ha dejado a miles de personas sin nada debido a las terribles inundaciones, sumado también a los numerosos muertos y desaparecidos. Una situación nunca antes vista en nuestro país que ha conmocionado a la esfera global. Por ello, y al igual que sucedió en Supervivientes, en el 2020, con la pandemia del Covid-19, la organización de Gran Hermano se ha visto en la tesitura de contarle lo sucedido a los participantes.

Debido a que ninguno de los concursantes que se encuentran dentro de la casa de Guadalix de la Sierra procede de las zonas más perjudicadas, el equipo del reality no comunicó lo sucedido en Valencia con anterioridad. Sin embargo, ahora, una semana después, han querido informarles de lo sucedido. De esta manera, Jorge Javier Vázquez ha conectado con ellos en directo.

«Os pido que me prestéis mucha atención. Debo informaros de algo importante. Es una información del exterior, una noticia que no querría daros pero que lamentablemente ha sucedido y dada su magnitud debéis conocer», comenzó explicando el catalán. Inmediatamente, el presentador le informaba a los concursantes que sus familias se encontraban bien y que no tenían que preocuparse por ello.

Fue entonces cuando Vázquez procedió a mostrarle imágenes emitidas en Informativos Telecinco. Un vídeo donde los participantes vieron por primera vez las imágenes que reflejaban el desastre ocasionado por la DANA en algunas regiones de Valencia. Todo ello sumado a la cobertura que ha realizado el equipo de la cadena durante estos días.

Uno a uno, los participantes no podían evitar su conmoción. Con las manos en la boca y sin dar crédito, algunos concursantes no pudieron retener las lágrimas. «El país está conmovido, pero vuestras familias están todas bien», les dijo Jorge Javier Vázquez. De esta manera, el comunicador le contó la inmensa labor que se está ejerciendo en el país para ayudar a los damnificados.

Sin embargo, el catalán no pudo continuar hablando. Completamente destrozado y entre lágrimas, el presentador de Gran Hermano se mostró roto. Tras un aplauso del público presente en el plató, Jorge Javier sacó fuerzas y pudo continuar con su labor.

«Perdón, perdón. Queremos agradecer a la UME y Fuerzas del estado que se están dejando la piel en ayudar a los afectados. Muchísimas gracias de corazón, de verdad os dedicamos este aplauso», agregó. Asimismo, el presentador quiso informar que la cadena no es ajena al dolor que están viviendo los valencianos.

Tras días de mucha cobertura televisiva, en todas las cadenas, el grupo de comunicación consideró necesario darle un respiro a la audiencia. «En estos momentos uno a veces se siente ridículo trabajando. Es un sentimiento al que tenemos que hacer frente. Ojalá de verdad sirva para que en algún momento os podamos sacar una sonrisa y sirva para que no os olvidéis de que estamos a vuestro lado», concluyó.