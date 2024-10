El pasado martes 29 de octubre pudimos disfrutar de una nueva gala de Gran Hermano presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores pudieron ser testigos de cómo uno de los concursantes, Adrián, cruzó una línea verdaderamente inadmisible. Tanto es así que la organización del reality no ha dudado un solo segundo en pararle los pies, advirtiéndole a él y al resto de participantes que cualquier comentario machista que se realice en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra va a traer graves consecuencias. En esta ocasión ha sido el presentador del reality el que, en directo, ha querido dejar este asunto muy claro. De esta forma, se dirigió a Adrián después de que hiciera un comentario más que desafortunado a Maica Benedicto. Algo que, evidentemente y como era de esperar, ha indignado a toda la audiencia y al equipo del programa, que no ha tardado en condenar esta situación.

A pesar de que el concursante se disculpó en varias ocasiones a su compañera, que había hecho hincapié en que no solo la ofendió a ella, sino a «todas las mujeres», el programa decidió abroncarle en directo. Es más, Jorge Javier Vázquez se mostró claro, directo y conciso. Como no podía ser de otra forma, dadas las circunstancias, el de Badalona se dirigió a Adrián sin ningún tipo de miramientos: «Tuviste un comentario machista con Maica de extrema gravedad. Tu conducta fue intolerable, como la de quienes quisieron quitar hierro al asunto». Lejos de que todo quede ahí, el presentador de Gran Hermano no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Un comentario como ese a una mujer es inadmisible e intolerable». El concursante señalado por el reality volvió a pedir perdón al ser consciente de que hizo un «comentario desafortunado», pero incidió en que ha demostrado «con creces» que «trata con delicadeza al sexo opuesto».

Edi, que también se dio por aludido tras el mensaje que Jorge Javier Vázquez compartió con los concursantes de Gran Hermano, quiso dar la cara por Adrián: «No quería que se agrandara, no era para taparlo. Un error no califica a una persona». Lejos de que todo quede ahí, Óscar también recibió un rapapolvo tras haber realizado un comentario similar a Lucía. El vasco no tardó en disculparse: «Perdón otra vez, no volverá a ocurrir».

Maica no tardó en pronunciarse tras el «comentario desafortunado» de su compañero. Además, alegó que en muchas ocasiones «no son conscientes» de que, inevitablemente, son un ejemplo para la sociedad. Aun así, la murciana ha reconocido que ya lo había perdonado. Esta situación fue aprovechada por Jorge Javier Vázquez para lanzar una dura advertencia no solamente a los implicados, sino también al resto de concursantes.

De esta forma, les hizo saber las duras consecuencias si vuelve a reproducirse un comentario machista: «Si vuelve a darse una situación así, la persona que lleve a cabo este acto será expulsada disciplinariamente». Gran Hermano se muestra firme con su intención de que no vuelvan a producirse este tipo de situaciones tan horribles y desagradables.

¿Qué comentario machista hizo Adrián en Gran Hermano?

Todo estalló en una entrega de Gran Hermano: Última hora, cuando Maica y Adrián fueron protagonistas de un fortísimo enfrentamiento. Todo comenzó por las tareas de la casa, pero todo fue derivando a un constante cruce de reproches. Hasta que la situación se fue de control. «A mí la gente que se inventa cosas y deja mal a otra gente… Paso, paso por completo», aseguró la murciana, pero Adrián no tardó en responder con ironía: «¿Visiones? No, sueñas conmigo, que es peor».

La concursante se mostró muy molesta, tanto es así que fue más allá: «¿Y a ti, el de hacerte ilusiones? Si quieres seguimos. No me voy a bajar a donde quieres que me baje». Fue entonces cuando Adrián cometió el grave error de soltar un comentario machista: «Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer».

Como no podía ser de otra forma, Maica se levantó indignada, dejando claro a su compañero que había cruzado una línea roja: «Eres muy obsceno diciendo eso delante de mis compañeros, eso no ha estado bien. Yo soy mujer, en todo momento, sin necesidad de bajarme a ningún sitio». Un comentario de lo más desagradable que causó una enorme indignación entre los espectadores del reality.