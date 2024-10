‘Gran Hermano’ expulsa por sorpresa a una concursante por un inesperado motivo

La pasada noche del 20 de octubre, los espectadores de Gran Hermano vivieron una gala repleta de emociones. Tal y como lo iban anunciando durante los últimos días, ha llegado el momento del intercambio. Por ello, y muy emocionados, han comunicado que esta edición uno de los concursantes cambiará puestos con otro participante de reality en otro país. En esta ocasión, la organización ha llegado a un acuerdo con Grande Fratello, la versión italiana del concurso. Por ello, mientras en España será un concursante el que deje la casa, en Italia lo harán dos. Por lo tanto, será el próximo martes, 22 de octubre, cuando los italianos aterricen en la casa de Guadalix de la Sierra.

«Vamos a decirle a la persona que se tiene que ir de la casa, pero no le vamos a explicar el porqué de momento», explicaba Ion Aramendi. «¡La persona que ha elegido Grande Fratello para que viaje a Italia es Maica!», anunciaba. De esta manera, el comunicador informó que le contaría a la concursante que tenían que expulsarla de la casa, pero no le darían ningún motivo. Así pues, Maica tuvo la oportunidad de hablar con el presentador en la intimidad del confesionario y fue allí donde le dijo que se tenía que ir. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?», preguntaba la joven con preocupación. Una serie de cuestiones que Aramendi no le pudo responder, pero le aseguró que todo estaba bien fuera y que no tenía que preocuparse por nada malo.

«Hay un motivo concreto, cuando lo conozcas lo vas a entender todo, solo quiero que sepas que no es algo malo. Te pido que estés tranquila», le dijo. Posteriormente, el presentador le contó que tenía que elegir a un compañero de concurso para que le realizase la maleta. Sin dudarlo dos veces, Maica eligió a Daniela.

Ambas tuvieron la oportunidad de verse antes de la partida de Maica a Italia. Una despedida que dejó a Daniela en estado de shock. «No, por favor. Pero, ¿por qué? ¿me lo puedes explicar? Es que no lo entiendo, no me dejes. No me puedes dejar sola aquí», le dijo a su compañera de concurso. Ante ello, Maica le respondió entre lágrimas. «No te hace falta nadie, tú sola puedes con todo y más», afirmó.

Minutos después, Maica tuvo la oportunidad de reunirse en el plató de Telecinco con Ion Aramendi. Pero, su sorpresa fue mayúscula al ver que no había nadie presente, a excepción del presentador del formato y el equipo de cámaras. Una situación que inquietó bastante a la joven. «¿No quieren verme? ¿He hecho algo mal?», comentaba sin entender nada de lo que estaba pasando.

Antes de contarle nada, la organización del reality le mostró imágenes de sus compañeros de edición en directo. Adrián, Daniela y Óscar estaban muy afectados por la «expulsión» de Maica. «Me parte el alma verles así», señaló la concursante. Tras ello, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador le entregó un sobre.

Maica descubre que va a Grande Fratello

«Un sobre cambió tu vida y te contó que entrabas en Gran Hermano, esta noche otro sobre te va a contar por qué has salido», le comunicó. Completamente nerviosa, la concursante leyó en alto el contenido del sobre. «Buenas noches, Maica, soy Grande Fratello, te invito unos días a pasar unos días en mi casa de Italia, te esperamos mañana. ¡Bienvenida a la maravillosa Italia», leyó.

Muy feliz, Maica no pudo evitar saltar de alegría. «Sigues siendo concursante de Gran Hermano y tienes que mantener tu aislamiento, por eso no puedes ver a nadie. Mañana entras a la casa de Grande Fratello, donde vas a estar unos días», le explicó Aramendi. Eso sí, antes de hacer nada, Maica conectó con sus compañeros y se despidió de ellos como si hubiese sido expulsada de verdad.