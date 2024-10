‘Gran Hermano’: los concursantes, en shock tras recibir una desagradable información del exterior

Como es bien sabido por los seguidores de Gran Hermano, una vez que los concursantes entran a concursar en la casa de Guadalix de la Sierra, no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior. Cualquier tipo de información referente a lo que suceda en el mundo queda completamente vetada. Pero, en ocasiones, esta estricta norma es rota de manera inesperada. Pues, ya se ha dado el caso de seguidores del programa que les gritan desde fuera ciertas informaciones o lo que piensan de algunos concursantes. Un gesto totalmente prohibido, pero que se escapa del control de la organización del formato. Sin embargo, en otras ocasiones, es el mismo equipo del reality el que les da detalles del exterior.

Esta situación es muy poco común, pero se ha dado el caso en algunas ediciones. De hecho, en la gala del pasado 17 de octubre, los seguidores del formato fueron testigos de ello. Pero, ¿qué información fue revelada? Pues, tal y como se pudo ver, la organización reunió a todos los concursantes para poder mostrarles una frase en pantalla. Pero, no se trata de una frase cualquiera. La responsable de ello fue Laura, la madre de Violeta, quien habló sobre Edi. Pues, para el que no lo sepa, Violeta y Edi mantienen un pequeño idilio en la casa.

Los concursantes han dejado claro que la atracción que sienten por el otro es mutua. Pero, ni sus compañeros de concurso ni sus propios familiares consideran que vayan a tener futuro fuera del programa de Telecinco. De hecho, la madre de Violeta, como defensora de su hija en el concurso, se ha mostrado muy contundente con Edi.

«Es más simple que un pedo», dijo en una ocasión. Una frase que ha generado mucha polémica en el reality. Por ello, la organización de Gran Hermano se lo ha mostrado sus concursantes. Eso sí, no les han comunicado quién ha sido ni sobre quién es. Una situación que ha dejado a los participantes completamente estupefactos.

Ante ello, Jorge Javier Vázquez ha conectado con los concursantes y les ha preguntado si sabían a quién podían ir dirigidas estas palabras. Por su parte, Maica ha respondido que creía que Edi era el destinatario por una broma que hizo un día. Una teoría que el presentador del formato no ha confirmado ni desmentido.

Por su parte, Violeta se ha mostrado completamente en shock. Pues, la joven no tenía ni idea de que su madre era la causante. Eso sí, quién si sabe muy bien quién dijo la frase es Yaiza, la hermana de Edi. Pues, ambas se han encontrado en el plató de Gran Hermano y han vivido un tenso encuentro.

Al respecto, Yaiza se ha mostrado muy contundente. «Creo que se debería hablar con un poco más de empatía y de educación, no se deberían decir las palabras que dijiste porque la familia que estamos fuera también sufre», afirma. Asimismo, ha defendido a su hermano a capa y espada.

Laura a Yaiza sobre Edi: «Tu hermano honesto es muy poquito…»

«Creo que mi hermano peca de torpe, pero no de maldad. Es sincero con ella en todo momento, ella está más enamorada que él, pero no podemos pedirle a él que vaya a otra velocidad. Simplemente sinceridad, él le está diciendo que hay cariño, que hay atracción, pero no sentimientos», sentencia.

Pero, la madre de Violeta no estuvo de acuerdo con ella. «Tu hermano honesto es muy poquito porque, desde el minuto uno que empezó a hablar y tontear con Violeta, de pronto decía que sí y de pronto hacía que no», manifestó Laura.