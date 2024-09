La madre de Violeta carga contra Edi tras el beso en ‘Gran Hermano’: «A su casa, por falso»

La nueva edición de Gran Hermano está siendo completamente intensa, de eso no cabe duda. El popular reality televisivo comenzó hace menos de 20 días y ya los espectadores de Telecinco han sido testigos de las primera atracciones entre los participantes. Pues, tras días de miradas y tonteo, Violeta y Edi han dado el paso. Los jóvenes se han dejado llevar por la atracción física que sienten por el otro desde el minuto uno y se han dado un apasionado beso en el jacuzzi. Sin embargo, este movimiento no ha terminado de la mejor manera. Pues, aunque ambos se han dejado llevar en el beso, Edi no está convencido de querer tener algo con la joven.

El concursante ha confesado que la diferencia de edad es un gran impedimento para él. Además, siente una atracción cada vez mayor por Elsa y fuera de la casa hay una chica que no se le va de la cabeza. «No quiero comprometerme con algo que no veo. No confío en ella y tengo la sensación de que me vacila», confesó el gallego. Así pues, y como era de esperar, la actitud de Edi ha causado una gran confusión entre los espectadores de Gran Hermano. Pero, lejos de quedar ahí, la madre de la protagonista no ha dudado en mostrarse muy contundente con el chico.

«A su puta casa. Por falso», ha sentenciado la madre de Violeta. La mujer ha señalado que se siente muy molesta por la actitud de Edi con su hija, pues solo está jugando con sus sentimientos. Además, ha afirmado que su hija, en cuanto descubra lo que está haciendo el gallego, no le temblará el pulso en cortar cualquier relación con él.

«Cuando mi hija salga, se olvida de él», señaló. «Mi hija cuando salga de ahí, no va a tener nada con ese señor. Va a poner los pies en el suelo y va a seguir con su oposición y su vida», agrega de manera contundente. Asimismo, cansada de la situación, la madre de Violeta ha querido hacer una breve valoración. «Besa mejor mi chica que él», destaca.

Carolina Sobe sobre Edi: «Es más falso que mi pelo»

Pero, no fue la única que opinaba lo mismo del gallego. Los colaboradores presentes en el plató del debate de Gran Hermano se han mostrado de acuerdo con la mujer. Por su parte, Carolina Sobe, haciendo uso siempre de su característico humor, se mostró de acuerdo con la madre de Violeta. «Es más falso que mi pelo», señaló.

Miguel Frigenti, por su parte, ha opinado lo mismo y ha manifestado que la actitud del concursante deja mucho que desear. Edi se está ganando grandes enemigos en el programa, de eso no cabe duda. Pues, fueron muchos los colaboradores que mostraron su desagrado con él. «Por el día está con Elsa y por la noche, solo por la noche, con Violeta. No lo veo ni guapo», comentó la colaboradora Belén Rodríguez.