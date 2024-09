Violeta y Edi finalmente se besan en el jacuzzi de ‘Gran Hermano’: «Está caliente la cosa»

El pasado domingo 22 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo debate de Gran Hermano 19 presentado por Ion Aramendi. Dos de los grandes protagonistas de la noche, indudablemente, fueron Violeta y Edi. Los dos concursantes del reality más famoso de la televisión están cada vez más cerca. A pesar de las dudas que tienen ambos respecto a la diferencia de edad que hay entre los dos, hay cuestiones que no pueden evitar. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido el pasado sábado, donde Violeta y Edi tomaron la firme decisión de darse un baño en el jacuzzi, donde la cosa fue a más. Algo que pudieron ver tanto los espectadores a través del canal 24 horas, así como varios compañeros de edición, como es el caso de Maite y Maica. Como no podía ser de otra manera, este asunto se convirtió en uno de los grandes temas a tratar en el debate del pasado domingo.

Todo comenzó cuando la pareja decidió seguir con su conversación en el jacuzzi. Poco a poco, los dos fueron acercándose cada vez más. Tanto es así que empezó a haber ciertos y significativos movimientos bajo el agua. Algo que, como era de esperar, está dando mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. En un momento dado, Edi quiso aprovechar la ocasión que tenía para sincerarse, como nunca, con Violeta. De esta forma, compartió sus pensamientos con ella respecto a ese vínculo que estaban forjando: «Tienes veintidós años. Estamos en etapas diferentes y en momentos diferentes de nuestra vida», comenzó diciendo el concursante de Gran Hermano. Lejos de que todo quede ahí, el gallego quiso ir muchísimo más allá: «Es obvio, si tuvieras más edad no me lo pensaría», reconoció. Acto seguido, las miradas, risas y el acercamiento se abrieron paso en ese jacuzzi.

Fue entonces cuando Edi y Violeta dieron el paso de darse de besarse. Algo que cortaron en la emisión del canal 24 horas para emitirlo en la gala del domingo. Y así fue, puesto que los espectadores del debate presentado por Ion Aramendi fueron testigos de ese apasionado beso que se dieron los dos concursantes de Gran Hermano.

Mientras los dos se encontraban en el jacuzzi, el resto de compañeros comentó qué podía estar pasando entre los dos. Es por eso que Luis, Lucía, Maite y Maica, entre otros, intentaron acercarse hasta esa zona en busca de respuestas. La murciana aseguró que «tenía la pierna ahí…», mientras que la cántabra fue más allá: «Tenía el chocho contra el pito, el pito contra el chocho. Ahí hay merengue, merengue. Está caliente la cosa».

Poco después de este beso, Edi y Violeta se marcharon del jacuzzi para ir a la habitación. Fue allí donde tuvieron una conversación sobre lo que acababa de ocurrir. De esta forma, se pudo escuchar al gallego decir lo siguiente: «No te estoy dando la patada pero…». Y añadió: «No sé si me podría la presión un poco, pero… Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No estoy rallado, ¿y tú?». Es evidente que este vínculo entre los dos concursantes de Gran Hermano va a dar mucho de qué hablar. ¡Y no es para menos!