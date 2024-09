Gran Hermano regresó hace unas semanas con su decimonovena edición y, como era de esperar, el equipo y los concursantes no están dejando absolutamente indiferente a nadie. El pasado jueves 19 de septiembre disfrutamos de una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, conocimos el nombre de los nuevos expulsados pero, a su vez, fuimos testigos de cómo el de Badalona comunicaba a Silvia la decisión que había tomado la organización tras haber cometido un gravísimo error. ¿En qué consiste, exactamente? En que había sido expulsada de forma fulminante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Al fin y al cabo, no había cumplido con su promesa de guardar silencio en cuanto al secreto que compartía con su hermana Lucía. No lo hizo a propósito, pero se le escapó un detalle crucial por el que Elsa y Maica descubrieron que, en realidad, estaba mintiendo al resto de compañeros.

Las mellizas entraron en la casa principal de Gran Hermano el pasado martes. Las dos tenían que hacerse pasar por pareja para evitar sospechas y que descubriesen su verdadera identidad. No tardaron en convencer a todos que eran novias, que se habían conocido en el trabajo y que, después de un tiempo, habían dado el paso de irse a vivir juntas. A pesar de que a priori era algo que podían sostener, Silvia parece que no tuvo en cuenta que estaban en un reality y que estaban siendo grabadas las 24 horas. Todo ocurrió cuando varios concursantes se encontraban en el jardín de la casa. Allí confesó que vivía sola. Un comentario que terminó por levantar las sospechas de Elsa. Tanto es así que comentó lo siguiente con Maica: «Se le ha escapado. Ha cogido confianza y ha hablado de corazón. Son hermanas». Por lo tanto, ese error de Silvia iba a costarle caro.

El programa ya se lo advirtió, tanto a ella como al resto de participantes que están guardando un secreto. Y es que no podía fallar en ningún momento. Tenían que guardar ese secreto hasta las últimas consecuencias y cualquier mínimo error por el que cualquiera de sus compañeros pudiese sospechar saldría muy caro. ¿El motivo? Estaba en juego nada más y nada menos que la expulsión directa de la casa de Gran Hermano.

Jorge Javier Vázquez se reunió con Silvia en el confesionario. De esta forma, le confirmó que había cometido un error garrafal y, por tanto, tenía que asumir las consecuencias: «La organización ha decidido expulsarte de la casa de forma fulminante». La hermana de Lucía, como no podía ser de otra manera, se quedó sin palabras: «¿Qué? No puede ser».

El presentador de Gran Hermano fue más allá: «Teníais una misión. Nadie os podía pillar. Ayer se te escapó que vivíais solas y te han pillado. No has cumplido tu doble juego. Como fallaste tú, eres la que se va. Lucía se queda». Como no podía ser de otra manera, Silvia acabó entre lágrimas al darse cuenta de que su gran sueño, que era estar en este reality, había quedado roto en mil pedazos.

Pero, por fortuna, la organización le dio una nueva oportunidad ya que no se marchó a plató para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez, ni mucho menos. Y es que acabó regresando a la casa secreta, desde donde partió su concurso. A ese espacio también se han mudado Óscar y Juan tras convertirse en los expulsados de la noche. ¿Cómo llevará Lucía la ausencia de su hermana en la casa principal de Gran Hermano?