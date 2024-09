‘Gran Hermano’: un error garrafal podría provocar la expulsión directa de varios concursantes

El pasado martes 17 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Gran Hermano: Límite 48 horas presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, los seguidores del reality fueron testigos de cómo Maica se sintió profundamente decepcionada con Óscar tras la confesión de Elsa. Es algo que, desde luego, no va a olvidar nunca. ¡No se fía para nada de él! Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo varios concursantes están en la cuerda floja, puesto que se están jugando nada más y nada menos que la expulsión fulminante. Debemos tener en cuenta que Violeta y Luis entraron a la casa principal con un secreto. De hecho, lo hicieron llamándose Ainara y Diego. Todo para tratar de evitar que el resto de concursantes descubrieran el secreto que esconden: que Luis es pareja de Nerea y Violeta, en su día, fue la tercera en discordia.

Al parecer, este secreto estaría en la cuerda floja. Y todo por el gravísimo error que ha cometido uno de los concursantes de Gran Hermano. En las últimas horas, un gesto de lo más casual ha generado muchísimas dudas y sospechas entre el resto de participantes de este reality. Y todo porque Nerea, delante de varios de ellos, dijo lo siguiente: «Luis… llama al Súper, a ver si te abre a ti». Por lo tanto, la joven llamó a su chico por su nombre y no por el de Diego, que es el de su identidad falsa dentro de la casa. A pesar de que Nerea trató por todos los medios de restar importancia a su error garrafal, lo cierto es que ese aparentemente insignificante gesto podría costarles nada más y nada menos que la expulsión directa de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Nerea y Luis generan muchas sospechas entre los concursantes de Gran Hermano

Aunque los dos tratan de mantener la distancia en todo momento, a veces les resulta muy complicado no acercarse. Es evidente que entre los dos hay una innegable complicidad. Es por eso que muchos son los concursantes que tienen sospechas de ellos. Un claro ejemplo lo encontramos en Maica. En una ocasión, la joven fue a una de las habitaciones de la casa y, casualmente, se encontraban Nerea y Luis. Le extrañó mucho verles tan cerca. Es más, empezó a creer que entre los dos, en realidad, son novios: «A ver si están juntos».

Una teoría a la que se ha sumado Adrián, y todo por un detalle que no ha pasado desapercibido para él: «Fíjate, no paran de estar juntos todo el día». Por el momento, ninguno de los concursantes de Gran Hermano ha hecho saber al Súper sus sospechas y, por tanto, oficialmente no han descubierto el secreto que esconden. Eso sí, deben ir con mucho cuidado para evitar que sean descubiertos ya que, si eso ocurre, deberán abandonar el reality de forma fulminante.

Jorge Javier Vázquez lanza una advertencia a Nerea y Luis en Gran Hermano

En la gala del pasado martes, el presentador quiso hablar personalmente con la pareja para hacerles saber que su continuidad en el concurso está en peligro. Desde la organización del reality, ha querido advertirles que si no eran capaces de guardar el secreto, no les va a temblar el pulso a la hora de cumplir con su amenaza: serán expulsados.

Así pues, para evitar que eso ocurra, Jorge Javier Vázquez quiso dirigirse a ambos: «Se te ha escapado el nombre de Luis con algunas personas presentes», aseguró a Nerea. Ella reconoció que, a pesar de estos errores, «creo que lo estamos haciendo bastante bien». Luis, por su parte, ha reconoció qué es lo que le resulta más complicado de guardar este secreto: «Hay días que nos entra la rayada. Se nos hace un poco complicado porque queremos estar juntos. Son días y días y al final empieza a pesar un poco». ¿Lograrán su objetivo o serán expulsados por la organización?