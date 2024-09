El pasado martes 17 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Gran Hermano: Límite 48 horas presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente conocemos el nombre del primer concursante salvado de la semana sino que, además, fuimos testigos de cómo Maica y Óscar no están pasando por su mejor momento. Y siendo honestos, no es para menos. Desde que los dos coincidieron en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, es un hecho que forjaron una bonita amistad. Pero todo parece haber cambiado de forma drástica, y todo como consecuencia de las nominaciones en pareja. ¿El motivo? El profesor de equitación no dudó un solo segundo en decir una mentira que la joven ha acabado descubriendo. Como era de esperar, es algo que no ha sentado para nada bien a Maica y ha querido hacerlo saber.

Todo comenzó cuando Elsa se dirigió a su compañera, que se encontraba con Maite, y lo hizo mostrándose realmente contundente: «Óscar dijo que casi me nominas». Después de enterarse de que esta información venía precisamente de Óscar, Maica no tardó en acercarse hasta él para hablarlo en privado. En esa conversación, a él no le quedó más remedio que admitir lo que había sucedido. Algo que también se lo hizo saber a Jorge Javier Vázquez en directo, durante la emisión de la nueva entrega de Gran Hermano: Límite 48 horas. Es más que evidente que el gesto que ha tenido Óscar no ha sido el adecuado, ya que ha generado un enorme malestar en la casa. Y es que es más que evidente que se ha equivocado de lleno en su estrategia, puesto que el plan no ha salido como había imaginado ni mucho menos.

Al escuchar a su compañero, Elsa tenía claro que no se creía ni una sola de sus palabras: «A mí no me convence», reconoció. Al fin y al cabo, está verdaderamente convencida de que el objetivo que tenía Óscar no era otro que dejar mal a Maica, sin importarle en absoluto las consecuencias.

Tras mantenerse en silencio para escuchar las explicaciones del que era su amigo en Gran Hermano, Maica decidió hablar. Y lo hizo para sincerarse como nunca sobre lo que estaba sintiendo en esos momentos: «No puedo mantener la relación con él como antes, porque me siento traicionada», aseguró, visiblemente afectada por la situación.

Aprovechando la oportunidad, Elsa no tardó en decir a Óscar todo lo que pensaba sobre él y la actitud que estaba teniendo dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: «Has mentido a la persona que más te importa en esta casa, y eso solo lo hace alguien que es mala gente». Como no podía ser de otra manera, y tras haber descubierto que su compañera estaba en lo cierto, Maica no tardó en respaldarla: «Le pregunté a la cara y me dijo que él no había dicho nada». Es más que evidente que esa amistad que se ha forjado en las primeras semanas de Gran Hermano se roto en mil pedazos.