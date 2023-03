Iñaki López desvela el motivo de salud que le ha dejado fuera de la televisión

Los espectadores querían saber la verdad e Iñaki López ha pensado que lo mejor para todos era compartir su gran secreto. El pasado 3 de febrero desapareció de los medios de comunicación y usó sus redes sociales para confesar que tenía un problema de salud, pero no desveló cuál. Ahora que todo ha pasado considera muy positivo explicar qué le llevó a tomar la decisión de darse un pequeño descanso. El presentador de ‘Más vale tarde’ ha vuelto a triunfar y sus seguidores todavía le siguen aplaudiendo.

Iñaki López es uno de los rostros más importantes de La Sexta, por eso la audiencia le ha echado tanto de menos. Dani Mateo le ha dado paso desde el plató de ‘Zapeando’ y cuando ha conectado con él todos sus colaboradores se han rendido a sus pies. Según cuentan en la cadena, todos los que han trabajado a su lado o han compartido algo con él guardan un recuerdo maravilloso. Por eso estaban deseando volver a verle en acción. El comunicador no ha descansado hasta que los médicos le han autorizado para retomar sus costumbres.

Iñaki López ha tenido un serio problema

La primera imagen de Iñaki ha llamado la atención de todos. Dani Mateo ha conectado con él, ha dado paso a ‘Más vale tarde’ y las dudas se han resuelto de un plumazo. Iñaki, al lado de su compañera y amiga Cristina Pardo, ha explicado todo lo que ha pasado. Lo primero que han hecho los espectadores ha sido fijarse en la herida que tenía debajo del ojo. Así es. Le han tenido que operar por un problema bastante serio, pero todo está solucionado.

“Hace un mes acudí con molestias en el ojo al hospital de La Paz donde me localizaron un desprendimiento de retina”, ha informado el periodista. Ha dejado muy claro que todo estaba solucionado y que no ha sido más que un susto. Afortunadamente se puso en manos de los mejores profesionales y ahora no tiene ningún tipo de secuela. También tiene mucho que ver que pidió ayuda a tiempo, de ahí que ahora pueda hacer una vida prácticamente normal.

La sorprendente reacción de La Sexta

Dani Mateo se ha mostrado entusiasmado con el regreso de su compañero, fuera de cámaras son grandes amigos y este vínculo traspasa la pequeña pantalla. “Echo de menos estas conexiones. Esto me está sabiendo ahora como si me hubiera dado una entrevista Zelensk”, ha comentado Iñaki. Cristina Pardo, la otra presentadora de ‘Más vale tarde’ ha continuado con la broma. “Quién le iba a decir a Iñaki que tenía ganas de trabajar”, ha comentado.

Iñaki López llevaba casi un mes sin pisar un plató de televisión y él mismo reconoce que el esfuerzo ha sido complicado. Sin embargo, tenía muy claro que debía seguir las recomendaciones de los médicos al pie de la letra para recuperarse pronto. La letra que no ha seguido es la de Shakira. “El médico me ha prohibido escuchar a Shakira durante la baja”, ha añadido en un tono jocoso.

El periodista ha aclarado su estado

Iñaki ha dejado claro que lo que le pasaba era un problema de salud relacionado con su visión. Llevaba un tiempo arrastrando molestias y decidió ponerse en manos de profesionales. Han cogido a tiempo la anomalía y ya no tiene de qué preocuparse. La audiencia estaba deseando reencontrarse con él.