Los capítulos que más interés generan en la biografía que publicará Isabel Preysler en octubre

El 22 de octubre es una fecha marcada en rojo en el calendario de la crónica social, pues es el día que ha elegido la editorial Espasa para publicar las memorias de Isabel Preysler, una obra titulada Mi verdadera historia donde la socialité pondrá de manifiesto los capítulos más interesantes de su biografía. Pero, ¿qué va a contar exactamente y cuáles son los episodios en los que debería de detenerse? A continuación, hacemos un repaso de la fascinante trayectoria personal de Isabel, la reina de corazones.

Llegó a España en 1968

La historia de Isabel Preysler podría inspirar a cualquier director de cine. Llegó a España en 1986 siendo una gran desconocida y ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes referentes del país. No hay nadie que no sepa quién es, pues su nombre ha sonado con fuerza en diferentes sectores. Es normal vincularla al mundo del corazón, pero no hay que olvidar que es una mujer muy formada que tiene (o ha tenido) relación con rostros del panorama político, social y cultural de nuestro país.

Isabel Preysler posando. (Foto: Gtres)

Natural de Filipinas, Isabel Preysler cogió un avión rumbo a España para estudiar Secretariado Internacional y siempre contó con el respaldo de su familia. Tenía 18 años cuando dejó atrás sus orígenes, así que fue muy valiente al apostar por su futuro. Afortunadamente, el destino le tenía preparado muchas sorpresas, una de ellas conocer a Julio Iglesias, padre de sus tres primeros hijos.

La aparición de Julio Iglesias

Isabel Preysler y Julio Iglesias formalizaron su historia de amor en 1971. El cantante apareció en la vida de su ex mujer de forma casual, pero terminó posicionándose como una de las personas más importantes de su trayectoria personal. Juntos tuvieron tres hijos en común: Chábeli, Julio José y Enrique.

Julio Iglesias con Isabel Preysler. (Foto: Gtres)

Preysler y su primer marido se separaron en 1978 y anunciaron la decisión que habían tomado a través de un comunicado que no tardó en dar la vuelta al país. En aquel momento, el artista ya era un cantante de talla internacional y fueron muchos los que se interesaron por conocer qué había detrás de la separación. Sin embargo, el único motivo por el que emprendieron caminos diferentes es porque dejaron de tener los mismos sentimientos. El tiempo ha demostrado que entre ellos nunca ha habido problemas, de hecho, Iglesias ha dado la cara por Isabel en numerosas ocasiones.

El marqués de Griñón

Isabel Preysler con Carlos Falcó. (Foto: Gtres)

La protagonista de nuestra noticia forma parte de la alta sociedad, así que está en contacto con empresarios, aristócratas y celebridades de diferentes ámbitos. Por eso, no es de extrañar que, después de separarse de Julio Iglesias, con el paso de los años, conociese a Carlos Falcó, marqués de Griñón. Se enamoraron profundamente y disfrutaron de un romántico matrimonio que culminó con la llegada al mundo de Tamara, la hija más mediática de Isabel.

El nacimiento de Ana Boyer

Hay un nombre importante dentro del recorrido personal de Isabel Preysler: el de Miguel Boyer. El entorno confirma que Miguel es uno de los grandes amores de Isabel (sin olvidarnos de Julio Iglesias). Juntos tuvieron a una hija llamada Ana que nació en 1989. Es la hija pequeña de Preysler y disfrutan de una conexión especial, a pesar de que vive fuera de España con su marido, Fernando Verdasco.