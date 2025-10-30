El último acercamiento en cifras de Enrique Iglesias con su padre

Enrique Iglesias ha hecho historia. La leyenda de la música ha vuelto a la India trece años después con un sold out ante 60.000 personas, tal y como ha podido conocer LOOK. De esta manera, el intérprete de Dímelo o Loco, se ha consagrado como el español más internacional de la música en activo y cuyas cifras se acercan a las de su padre.

En sus memorias, Isabel Preysler quiso resaltar el papel de su hijo en la industria, pues en sus comienzos no lo tuvo nada fácil, puesto que en un comienzo no se sintió apoyado del todo por su padre. Cuando la reina de corazones fue consciente de que su vástago quería seguir los pasos de su ex, trató de convencerle para que dedicara su futuro a otra disciplina. «No pude evitar preocuparme por su futuro. Le pedí que no dejara los estudios, que terminara su carrera y después se dedicara de lleno», dijo en sus memorias.

Enrique Iglesias hace historia en la música. (Foto: Cedida)

Aunque no logró persuadirle, ya que Enrique quería cumplir su sueño de ser cantante, el tiempo le dio la razón a su hijo -que se puso el mundo por bandera a pesar de que su padre le dijo que no iba a conseguir «nada sin él»-, que actualmente llena estadios y recintos pese que en un comienzo no fue fácil. «Cada uno reaccionó de una manera diferente. Y me veo obligada a decir, sintiéndolo mucho, que Julio en aquel momento y más adelante, no se portó con Enrique como un padre debería haber hecho con su hijo, sobre todo teniendo en cuenta que los dos tenían la misma profesión (…). La actitud de Julio le dolió profundamente a Enrique, y resultó ser, para mí, una fuente de disgustos y tristezas», contó la socialité sobre la reacción del intérprete de Spanish Girl. Un testimonio que apoyó Julio José Jr., que aseguró que su padre, aunque «se sentía muy orgulloso de todos, siempre quería ganar».

Entonces, Enrique decidió hacer caso omiso y lograr un objetivo: ser mejor que su padre y vender más discos. Desde el lanzamiento de su álbum homónimo en 1995, hace ahora treinta años, el éxito que ha cosechado nacional e internacionalmente no tiene parangón. No solo ha conquistado escenarios y listas de éxitos a ambos lados del Atlántico, sino que su proyección le ha llevado a los lugares más recónditos del globo: así fue y así seguirá siendo.

Enrique conquista el mundo

Este próximo fin de semana, Enrique tiene un gran reto. El pequeño de los hijos en común de Preysler e Iglesias estará en Oriente Medio para celebrar tres conciertos que han agotado todas sus entradas en apenas unas horas.

El primero, ayer en Mumbai, en el MMRDA Grounds, donde repetirá también esta misma noche y donde actuará ante 60.000 personas. Otro hito para un Enrique Iglesias que forma parte de un grupo extremadamente selecto de artistas que han conseguido múltiples discos de platino tanto en formatos físicos como en streaming, hasta conseguir más de 180 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Enrique Iglesias hace historia en la música y regresa a Oriente Medio trece años después. (Foto: Cedida)

El segundo, dos días después, el 1 de noviembre, nada menos que en Abu Dabi; será en el Etihad Arena, donde Enrique Iglesias también ha firmado un sold out histórico. Pocos son los artistas internacionales que serían capaces de lograr esta gesta; muy pocos los artistas hispanohablantes en hacerlo; solo Enrique entre los artistas españoles firma tres sold outs en Oriente Medio congregando, en total, a casi 80.000 fanáticos. No en vano hablamos del artista español líder en streamings a nivel mundial.

El último álbum de Enrique Iglesias Final (Vol.2) acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y su hit Así es la vida, junto a María Becerra, ha vuelto a marcar un hito global. En estos shows en Oriente Medio, Enrique Iglesias ha vuelto a demostrar que tiene un repertorio icónico, uno de los más importantes de la música en español, y que su trayectoria, a ambos lados del Atlántico, como pionero del pop urbano, ha sido la guía sobre la que la industria musical española ha crecido a nivel internacional hasta convertirse en la referencia que es a día de hoy: uno de los artistas latinos más grande de la historia, basado en sus ventas y números 1.