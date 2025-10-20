Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, sorprende con una imagen actual de sus tres hijos

Anna Kournikova (44) ha reaparecido en la red. La pareja de Enrique Iglesias llevaba más de un año sin compartir contenido en su perfil oficial de Instagram, siendo fiel al hermetismo con el que siempre ha preferido tratar su faceta privada de cara a los medios (a pesar de su pasada trayectoria como tenista). La última fotografía que había publicado correspondía al 16 de junio de 2024, fecha en la que se celebró el Día del Padre y en la que quiso felicitar al hijo de Isabel Preysler por su papel con sus tres hijos en común. «¡Feliz Día del Padre a mi hombre! Y también a todos los papás», escribía por aquel entonces.

Ahora, en medio de su cuarto embarazo, y tras varios meses desaparecida en el universo 2.0, la ex deportista ha publicado una fotografía en la que posa con sus tres hijos menores. La mencionada y sus hijas, Lucy y Mary, aparecen disfrazadas con motivo de la inminente llegada de Halloween: Anna de pato y las dos pequeñas de calabaza. Por su parte, Nicholas completa la escena sonriendo junto a ellas, aunque en su caso, tan solo luce una camiseta del Real Madrid y unas zapatillas deportivas de fútbol.

Los fans de Anna Kournikova se han mostrado muy entusiasmados con su vuelta, comentando en el post lo mucho que extrañaban su presencia en la plataforma, así como también destacaban lo grandes que estaban sus hijos y las ganas que tenían de conocer al que viene en camino. «¡Qué alegría que volviste a publicar, te extrañamos muchísimo», «¡Los niños están enormes! ¡Son adorables!», «¡No puedo esperar más para conocer al próximo pollito!», escribían algunos de ellos.

Por otro lado, cabe destacar que, aunque Enrique Iglesias no aparece en la instantánea, lo cierto es que no tardó en interaccionar con el post, dando me gusta y dejando entrever lo orgulloso que se siente de su familia. El intérprete de Bailando mantiene una relación sentimental con Kournikova desde 2001 y, a pesar de llevar más de dos décadas juntos, son pocos los detalles que se conocen sobre su discreta historia de amor. De hecho, a día de hoy, no se tiene constancia de que hayan pasado por el altar. Tienen tres hijos en común y están esperando el cuarto, tal y como adelantó ¡Hola! el pasado verano. Una noticia que, según ha señalado el medio citado, ha generado una gran felicidad en el cantante. «Siento mucha responsabilidad, pero estoy feliz y muy emocionado», comentó recientemente.

Durante los Premios de la Música Los40 de Santander, el hijo de Julio Iglesias ya señaló que su vida actual la está centrada en sus hijos, algo que en cierta parte podría explicar el motivo por el que la pareja vive completamente alejada del foco mediático. «Estoy relajado, en casa, con los niños, disfrutando de llevarlos al colegio, viéndolos crecer… Cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutarlo. En 24 horas ya han crecido», comentaba. Sin embargo, por su parte, Anna Kournikova aún no se ha pronunciado sobre su cuarto embarazo, y es por ello por lo que su última publicación ha sido una auténtica sorpresa para muchos.