La verdadera relación que Anna Kournikova mantiene con la familia de Enrique Iglesias

Si por algo se caracterizan Anna Kournikova y Enrique Iglesias es por haber sabido llevar su vida personal y familiar con una gran discreción. La pareja, caracterizada por proteger al máximo su intimidad, apenas se deja ver en público. De hecho, son escasas las ocasiones en las que se han animado a compartir alguna imagen junto a sus hijos. De hecho, gracias a unas recientes imágenes descubríamos que la ex tenista está embarazada y en pocos meses darán la bienvenida a cuarto bebé. Una feliz noticia que dentro del círculo cercano a Isabel Preysler, han recibido con gran alegría, y es que este será el noveno nieto para la reina de corazones.

En su momento, Preysler expresaba una enorme emoción por la llegada de los mellizos, -Nicholas y Lucy-, al mundo. Y es que pese a que Enrique y su pareja quisieron mantenerlo en privado, sí que informaron a sus más allegados. «¿Pero cómo no iba a saber que mi hijo Enrique (Iglesias) y Anna (Kournikova) iban a ser padres?», se sinceraba ante los medios la socialité en 2018. «Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ellos son muy celosos de su intimidad y decidieron mantenerlo en secreto», explicaba al respecto.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, la propia Isabel nos dejaba entrever cómo es la relación con su nuera. «Anna no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy normal y muy casera», comentaba sobre cómo había llevado Kournikova su primer embarazo. «Se ha limitado a vivir su día a día habitual con Enrique, la familia y amigos».

Así se llevan Isabel Preysler y su nuera

De esa forma, dejaba muy claro que había estado al tanto de cada detalle y que la relación con su nuera era excelente. Una de las últimas veces que pudimos verlas juntas fue en 2006, durante la inauguración de una tienda Porcelanosa en Valencia. En aquella ocasión, Kournikova y Preysler demostraron ser muy cercanas, derrochando una gran complicidad.

Isabel Preysler y Anna Kournikova durante la inauguración de una tienda de Porcelanosa en Valencia. (Foto: Gtres)

En cuanto al resto de la familia, la relación podría no ser tan cercana. Y es que Tamara Falcó reaccionaba con sorpresa ante la llegada de este cuarto hijo para Iglesias y Kournikova. Tampoco suele haber muchas muestras públicas de afecto entre los hermanos, -salvo ocasiones puntuales como los cumpleaños, que se felicitan por redes sociales-, y el cantante ha sido el gran ausente en eventos tan importantes como la boda de la marquesa de Griñón con Iñigo Onieva. Una ausencia que puso de manifiesto cierto cisma familiar, y es que pese a que Tamara aseguraba que no entendía sus motivos, los respetaba.

Isabel Preysler junto a Chábeli, Julio José y Enrique, sus hijos en común con Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

De igual modo, hace poco Falcó contaba cómo había recibido la noticia de este cuarto embarazo. «Como ya tenían chico, chica y chica… Luego, mi hermano me decía: No sabes la guerra que dan los niños. Tienes que estar superalerta. Entonces, no me lo esperaba», se sinceraba en la revista ¡Hola!

En 2018, cuando se convirtió en padre por primera vez, Falcó también explicaba que le costaba imaginarse a Enrique como padre «porque siempre ha sido tan gamberro… y de repente le ves tan pendiente de sus bebés. Estamos todos un poco un shock», declaraba. Por otro lado, Ana Boyer vive en Qatar con su familia desde 2016, por lo que los kilómetros terminan interponiéndose a la hora de poder organizar planes con el resto del clan Preysler.

La relación de Enrique Iglesias con sus hermanos y el papel de Anna Kournikova

Eso sí, cuando sus agendas se lo permiten no dudan en mostrarle todo su apoyo al cantante, como ocurrió este verano durante el único concierto que Iglesias ofreció en nuestro país. Ana Boyer, Fernando Verdasco y Tamara Falcó se dieron cita en Gran Canaria para acompañarle, aunque Kournikova no estuvo presente. De hecho, no tenemos una imagen de la ex tenista en compañía de su suegra o sus cuñadas, lo que demuestra que ella prefiere mantenerse al margen de la esfera pública.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias. (Foto: Gtres)

En cuanto a Chábeli y Julio José, ellos son los que más cerca están de Enrique y Anna, ya que también viven en Miami. «Es como la madre de todos. La madre de Julio, mía. Madre de todos sus hermanos, hermanas, por su puesto de sus hijos y marido. Se preocupa por todos. Cuida a todos», desvelaba Isabel Preyler en una entrevista sobre el papel de su hija mayor.

Mientras que, gracias al segundo, hemos podido conocer algunos de los mayores secretos de su hermano; por ejemplo, Julio José contaba públicamente que Enrique y Anna ya habían pasado por el altar, o que iban a tener su tercer hijo cuando la pareja no lo había anunciado todavía. «Enrique lo que no hizo fue una boda grande, confesaba en Y ahora Sonsoles.