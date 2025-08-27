Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres por cuarta vez: todos los detalles

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están de enhorabuena, y es que la pareja espera su cuarto hijo. Una noticia realmente feliz, y con la que terminan de completar la preciosa familia numerosa que habían formado junto a los mellizos Lucy y Nicolás, de 7 años, y la pequeña Mary, de apenas 5. Acostumbrados a proteger su vida privada al máximo, este embarazo nos ha pillado totalmente por sorpresa, al igual que los dos anteriores. De hecho, se ha confirmado gracias a unas imágenes exclusivas de la extenista, publicadas por la revista ¡Hola!, en las que se la ve llevando a sus hijos al colegio en el inicio del nuevo curso escolar en Estados Unidos. Así, llamaba especialmente la atención el look deportivo y oversize por el que había apostado para esconder sus curvas premamá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom)

Refugiados en Miami, Iglesias y Kournikova han optado por un estilo de vida muy tranquilo, familiar y alejado del foco mediático. Cabe recordar que Anna se retiraba del tenis profesional en 2003, con apenas 21 años, y desde entonces se ha volcado por completo en su faceta como mamá. Mientras que, por su parte, Enrique limita sus apariciones públicas a los compromisos profesionales que ocasionalmente atiende. De hecho, ni siquiera ha asistido a eventos familiares tan importantes como las bodas de sus hermanas, tal y como ocurrió en el caso de Ana Boyer y Fernando Verdasco en 2017, o en la de Tamara Falcó con Iñigo Onieva en 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Lo cierto es que la pareja ha construido su propio paraíso en una de las urbanizaciones más exclusivas y privadas de Miami, en la isla de Indian Creek, donde esperan criar a su cuarto bebé, que llegará al mundo a finales de este año. De hecho, allí tienen como vecinos a figuras de la talla de Ivana Trump, Adriana Lima o el multimillonario Jeff Bezos. Así, Iglesias y Kournikova viven en una espectacular mansión valorada por encima de los 20 millones de euros y que incluso cuenta con su propio embarcadero privado con acceso al mar. Nada menos que 2.000 metros cuadrados, donde los pequeños pueden crecer rodeados por un entorno realmente privilegiado.

Enrique Iglesias con Anna Kournikova. (Foto: Gtres)

Protegidos por un gran hermetismo, ha sido la propia Anna la que nos ha dejado entrever alguna pincelada de cómo es su día a día, sobre todo en redes sociales. Mediante publicaciones que comparte muy de vez en cuando, aprovecha para felicitar a sus hijos o al propio Enrique. De ese modo, nos ha hecho partícipes de algunas instantáneas realmente tiernas donde podemos comprobar lo mucho que han crecido los niños.

«Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa crece rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido», confesaba el artista hace un año, dejando muy claro que ahora su principal prioridad es su familia.