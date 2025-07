Las parejas de Chris Martin que hubieran aparecido en su 'kiss cam'

Chris Martin se ha convertido en uno de los hombres más googleados de la última semana. Hace solo unos días, en el concierto que ofreció en Boston, la kiss cam de Coldplay captó la infidelidad de Andy Byron -ex CEO de Astronomer- a su mujer, Megan Kerrigan. El estadounidense estuvo disfrutando del show del exitoso grupo hasta que las cámaras le pillaron en actitud cariñosa con Kristin Cabot, la directora de Recursos Humanos de su entonces empresa -de la que ha dimitido tras salir a la luz su deslealtad-.

Originalmente, las kiss cam surgieron a raíz de los descansos de los eventos deportivos norteamericanos. Para hacer más leve la espera, los estadios decidieron implementar este ‘juego’ en el que una cámara apuntaba directamente a parejas que se encontraban en las gradas para que, una vez pillados, se dieran un beso. Una iniciativa que Coldplay ‘copió’ para sus conciertos y para que apareciera durante Viva la vida, una de sus canciones más conocidas. ¿Con quién aparecería su vocalista en el caso de que fuera captado en pareja?

Dakota Johnson y Chris Martin. (FOTO: GTRES)

El historial amoroso de Chris Martin

A comienzos de este mes de junio, los medios estadounidenses destaparon la ruptura de Chris Martin y Dakota Johnson tras casi ocho años de una intermitente relación. La ya ex pareja, dispuesta a pasar por el altar, abandonaba así sus planes de futuro. Una separación que no pillaba por sorpresa del todo ya que, durante su historia de amor, han tenido altibajos. Aunque se desconoce cómo se encuentra el vocalista de Coldplay en estos momentos tras la decisión de dejar a la hija de Melanie Griffith, lo cierto es que sea como fuere está refugiado en su trabajo y en la gira mundial con su banda.

Además, el artista conoce muy bien lo que es una ruptura, ya que no es la primera vez que atraviesa por una separación. Tras diez años juntos, en 2014 el cantante se divorció de la modelo Gwyneth Paltrow, con la que tuvo dos hijos: Apple Blythe Alison Martin y Moses Bruce Anthony Martin. A pesar de que el intérprete de My Universe y la maniquí rompieran, lo cierto es que siempre han dejado ver que son dos ex muy bien avenidos.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, hasta conocer a Dakota, Chris Martin pudo aparecer en su kiss cam con otras mujeres con las que mantuvo un affaire. Tras separarse de la madre de sus hijos, el artista fue relacionado con varios rostros conocidos de la talla de Alexa Chung, con la que fue visto tras su separación, Jennifer Lawrence, Kylie Minogue, Annabelle Wallis, Katy Perry o Dua Lipa.