Hebemus boda. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo sellarán su amor pasando por el altar. Noticia que dio LOOK en exlusiva el pasado miércoles, 3 de enero. Tras conocerse la buena nueva, el alcalde de Madrid ha querido mostrar su felicidad a través de las redes sociales, donde ha compartido una romántica fotografía, en blanco y negro, en la que aparece junto a su futura mujer, Teresa Urquijo, ambos muy cómplices y sonrientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

A esta imagen inédita le ha acompañado un texto cargado de sentimiento. «Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», ha escrito, con mucho orgullo y felicidad.

Con este paso al frente, José Luis Martínez-Almeida deja a un lado el blindaje que siempre ha llevado por bandera en todo a lo relacionado con su vida sentimental. Es, sin duda, una prueba de lo enamorado que está y del feliz momento que está atravesando.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en una imagen de archivo / Gtres

Como era de esperar, la publicación ha logrado un gran número de interacciones en tan solo unos minutos. Asimismo, numerosos rostros conocidos han querido felicitar a la pareja a través de varios mensajes. Feliciano López ha aprovechado la especial ocasión para mostrar sus mejores deseos. «¡Enhorabuena! ¿Será en el Wanda el enlace?», ha escrito el tenista en clave de humor. Por su parte, Tamara Falcó ha exclamado un «¡Bravo!». Cristina Cifuentes, Susana Uribarri y, Samantha Vallejo-Nágera, también han formado parte de la larga lista de famosos que han dedicado su cariño al futuro matrimonio.

Campanas de boda

Después de varios rumores llegó la confirmación. Según contó este digital en exclusiva, la pedida de mano tuvo lugar en Nochebuena, sin duda, una fecha que quedará grabada para la posteridad y que los protagonistas de esta historia recordarán con gran cariño dadas las fechas navideñas en las que nos encontramos.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo / Gtres

**NOTICIA EN ELABORACIÓN