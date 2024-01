José Luis Martínez-Almeida, ilusionado como un niño en la cabalgata: «Estoy muy contento»

Los buenos rumores han terminado confirmándose. José Luis Martínez-Almeida ha anunciado su boda con Teresa Urquijo, con quien se dará el ‘sí, quiero’ el próximo 6 de abril en una boda religiosa. 2024 ha empezado con buen pie para el político, de ahí las últimas declaraciones que ha dado en la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida reconoce que está «muy ilusionado». Ha evitado hablar de forma directa de su enlace matrimonial con la analista, pero cada vez se conoce más detalles sobre este evento tan destacado. Tal y como ha salido publicado, será una ceremonia religiosa a la que asistirán las personas más íntimas a la pareja.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en una imagen de archivo / Gtres

Han llevado el noviazgo de una forma muy discreta. Desde que salió a la luz que José Luis se había enamorado de Teresa Urquijo la crónica social ha estado muy pendiente de él, pues la noticia generó un gran interés entre el público. El alcalde de Madrid acudió con su novia a la tradicional corrida de toros de la Asociación de Prensa hace seis meses. Así fue cómo empezó todo.

Las declaraciones del alcalde durante la cabalgata

José Luis Martínez-Almeida ha mostrado su cara más amable después de confirmar su boda con Teresa Urquijo. «Los niños de Madrid se han portado muy bien y todos merecen que esta noche los Reyes les hagan una visita», ha declarado antes de empezar la tradicional cabalgata. Después ha reconocido que él también estaba muy entusiasmado con esta noche tan especial.

«Estoy muy contento, no me puedo quejar», responde cuando le preguntan por su estado de ánimo. El alcalde ha intentado guardar las distancias con la crónica social, pero es consciente de que negar la mayor no serviría de nada. Por eso no he escondido su boda con Teresa Urquijo, de hecho ha escrito un bonito mensaje sobre este tema en sus redes sociales.

«Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», ha publicado el político en su cuenta de Instagram.

«Es la noche más especial del año»

José Luis Martínez-Almeida hablando con los reporteros / GTRES

Almedia ha hablado con los micrófonos de GTRES durante la cabalgata de los Reyes Magos. «Es la noche más especial del año y está muy bien dicho eso de que es para niños y adultos», empieza diciendo. «En esta cabalgata hemos querido hacer un homenaje especial a nuestros mayores y por eso la carroza que inaugura esta cabalgata es una carroza dedicada a nuestros mayores».

José Luis Martínez-Almeida está feliz y así lo demuestran las declaraciones que ha dado. «Siempre decimos que la noche de Reyes es para los niños y es cierto, pero también es para todo el mundo porque es una noche mágica», comenta con una sonrisa. «Los mayores también merecen un homenaje, nuestro reconocimiento y nuestra admiración».

Sin querer dar más detalles sobre su boda con Teresa Urquijo, el alcalde ha recalcado que está «muy feliz». También ha confirmado que habrá una celebración después de la ceremonia, pero ha optado por guardar las distancias y seguir adoptando una postura prudente