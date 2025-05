Este martes 27 de mayo, el Salón de Actos del Palacio de Cibeles se ha convertido en un inesperado escenario futbolero y, por momentos, casi en una tienda de artículos para bebé. El protagonista no ha sido sólo el Rayo Vallecano, que llegaba exultante tras clasificarse para disputar la UEFA Conference League -lo que se dice un milagro de barrio con acento vallecano-, sino también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se ha llevado de la cita algo más que una foto: un regalo tan pequeño como simbólico que ha hecho correr más tinta que el propio pase europeo del equipo.

El Rayo, que vuelve a Europa más de 20 años después de su primera y única aventura continental (la Copa de la UEFA 2000-2001, para nostálgicos del fútbol), ha querido celebrar su gesta con una visita institucional. Un gesto que ya es tradición en la capital cuando los clubes madrileños logran algún hito que no incluya una tangana. El alcalde ha recibido con honores a los jugadores y directivos del club franjirrojo, encabezados por su presidente, Raúl Martín Presa, un hombre que lleva casi tanto tiempo en el foco como el propio Almeida. Y no necesariamente por sus logros deportivos.

Pero lo que realmente ha captado todas las miradas no ha sido el discurso institucional, ni las felicitaciones por la clasificación europea, ni siquiera la promesa (que no ha hecho, pero todos dan por hecha) de que se estudiará alguna rotonda con el nombre del Rayo. No. El momento cumbre ha sido cuando le han entregado a Almeida una minúscula camiseta del club con el nombre Lucas estampado. Un gesto que habría sido simplemente tierno si no viniera acompañado de toda una carga simbólica: Lucas es el nombre que él y su flamante esposa, Teresa Urquijo, han elegido para su primer hijo, previsto para nacer el 24 de junio, Día de San Juan.