Carmen Lomana hace un recorrido por sus 76 años de trayectoria a través de las páginas de su nuevo libro, Carmen Lomana. Pasión por la vida, en el que habla de muchos capítulos desconocidos de su biografía. La empresaria reconoce que ha tenido que hacer «un ejercicio de honestidad» consigo misma para obtener los mejores resultados para sus lectores. Lomana comienza su proyecto diciendo que ha «disfrutado de la vida en primera clase» y ahora se encuentra «en una etapa muy tranquila, pero rica en vivencias». Tal y como explica en su libro, la socialité no se pierde un evento: «Nunca he tenido la agenda tan llena. Disfruto de este momento lleno de compromisos y, aunque también he decidido continuar más ligera de equipaje, seguiré lomaneando y, por supuesto, viviendo».

Su primer amor

Carmen Lomana desvela que su primer amor fue un jugador de las juventudes del Madrid: «Rodrigo fue mi primer amor importante. Estudiaba medicina y era futbolista profesional (…) Había jugado en las juventudes del Madrid, en el Rayo Vallecano y finalmente en el Deportivo de La Coruña. Vivimos una historia de amor muy bonita. Duró mucho tiempo y me derretía por él». Lomana explica que se llevaban «siete años, lo suficiente para gustarle», y añade que Rodrigo marcó un antes y un después porque fue el primero: «Con él tuve mi primer momento de intimidad con un chico».

Aunque su gran amor siempre ha sido su marido, Guillermo Capdevila, que perdió la vida en un terrible accidente de tráfico: «Después de Guillermo, Felipe fue el primer hombre con el que tuve una relación. Me refugié en él, pero no me enamoré». La empresaria enviudó en 1999 a los 49 años de edad, y todavía recuerda aquella llamada que lo cambió todo: «Somos la policía foral de Navarra y llevamos toda la tarde intentando localizarla. Su marido ha tenido un accidente de tráfico, está fatal y, por favor, vaya al hospital de Pamplona, porque está ingresado», dijeron al otro lado del teléfono.

El nuevo libro de la socialité tiene un precio de 20,80 euros y en la sinopsis se puede leer: «Este es mi libro más personal, una confesión en voz alta para quienes, a lo largo de los años me lo han pedido. Es un ejercicio de honestidad conmigo misma. Un volver la vista atrás para contemplar todo cuanto me ha sucedido. Al mirarme al espejo, puedo decir: he vivido. He superado los obstáculos que han aparecido en mi camino. Aún sigo superando otros muchos. He sido capaz de reinventarme muchas veces, de tirar para adelante. Soy positiva por naturaleza, y el mensaje que quiero transmitir es que casi todo merece la pena. Solo los intelectuales me interesan, con su debate sosegado y fundamentado sobre las cosas importantes. Ahora estoy en una etapa muy tranquila pero rica en vivencias».