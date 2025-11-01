La colección de kimonos de Teresa Urquijo: su prenda fetiche a la que ha sucumbido Almeida

Cuando la relación de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo salió a la luz, ella era una completa desconocida a ojos de la crónica social. Pero lo cierto es que desde su nacimiento, la joven pertenece a una familia acomodada de la aristocracia española estrechamente ligada con la Familia Real. Sus padres son Lucas Urquijo y Fernández-Araoz y Beatriz Moreno y de Borbón, dos figuras muy conocidas de la alta sociedad madrileña y muy bien relacionadas por sus ilustres antepasados.

Ahora, después de contraer matrimonio con el político, se ha posicionado como una de las mujeres más perseguidas por la prensa. Su aparición en el plan público ya no es algo reseñable y, siempre que puede, acompaña al padre de su hijo a eventos de índole social y cultural en los que se requiere su asistencia como regidor de la ciudad de Madrid. De la misma manera, también han sido captados disfrutando de planes de ocio. Ha sido gracias a su creciente presencia en este tipo de citas por lo que hemos podido conocer un poco más detalladamente su personalidad, fuertemente relacionada con su forma de vestir. Y tras analizar sus estilismos, hemos detectado cuál es una de sus prendas más utilizadas: los kimonos.

Teresa Urquijo, en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Algunos de los kimonos de Teresa Urquijo

Para acudir a citas sociales, Teresa Urquijo no duda en tirar de su fondo de armario y defender con soltura su estilo, que podría catalogarse como boho-chic con tintes clásicos. Dentro de sus opciones, hay una a la que siempre recurre y que, en casi todas las ocasiones, acaba siendo pieza clave en los looks: el kimono. Una prenda que ha lucido en Las Ventas, en la Caja Mágica durante el abierto de Madrid o incluso en el besamanos del Día de la Hispanidad celebrado en el Palacio de la Zarzuela.

Teresa Urquijo en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Pero no ha sido esta la última vez. El pasado fin de semana, la economista y el alcalde se dieron cita en Casa Chamberí, un proyecto en el que la interiorista Blanche Budois tiene el papel de directora artística. Allí, ambos se ataviaron con un llamativo guardapolvo de rayas en tonos tierra y rojizos y se adentraron en un mundo que la mencionada ha construido «a base de Fé, ilusión y mucho tesón».

En la Plaza 1, Teresa Urquijo también ha hecho gala de su personalidad. Durante al menos una tarde, en la que ha sido captada por las cámaras de la agencia Gtres, la analista ha vuelto a acompañar su look de una de sus prendas favoritas y así disfrutar de la faena desde uno de los palcos de autoridades sin salir de su zona de confort, estilísticamente hablando. En este caso, se decantó por una apuesta discreta confeccionada en tela de lino gris y adornada con bordados geométricos de hilo claro. Completó su estilismo con unos jeans blancos y una blusa al tono con pespuntes fucsias a juego con una pashmina rosa.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en la Caja Mágica. (Foto: Gtres)

En las gradas de la Caja Mágica, donde disfrutó de un encuentro disputado sobre la tierra batida acompañada de su esposo, la joven se decidió por una opción larga en la que predominaban los motivos florales en tonos morados y rojos.

Teresa Urquijo en la recepción del Palacio Real. (Foto: Gtres)

Por último, para asistir a la convocatoria en Zarzuela con los Reyes Felipe VI y doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con motivo del Día de la Hispanidad, volvió a lucir la que se ha transformado ya en uno de sus ítems de cabecera. En esta ocasión, también con flores bordadas con hilos multicolores en un fondo camel, la joven lo combinó con un vestido color terracota, salones nude y cartera de rafia natural.