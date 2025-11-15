¿Qué se sabe de las campanadas de este año? Presentadores confirmados y quinielas

Las campanadas de 2025 se han convertido en tema de debate nacional, como viene ocurriendo cada año. Los españoles esperan con gran expectación poder conocer los nombres de aquellos famosos con los que se comerán las uvas, y cada cadena pone en marcha un verdadero despliegue para conseguir captar su atención y que los espectadores se decanten por ellos.

Así, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán por décimo año consecutivo en Antena 3. Tal y como explican desde Atresmedia, se ha puesto en marcha un verdadero despliegue para poder despedir el año con una retransmisión simultánea en sus dos principales canales y su plataforma. De ese modo, Pedroche volverá a sorprendernos con su estilismo desde la Puerta del Sol, en lo que se ha convertido en toda una tradición. Una puesta en escena que «genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales».

David Broncano y Lalachus en las campanadas de 2024. (Foto: RTVE)

Antena 3 y Telecinco ya tiene a sus presentadores

Tal y como ha dejado entrever la propia presentadora, «este año por primera vez en la historia las Campanadas de Antena 3 no van a ser unas campanadas al uso». Según explicaba durante su paso por Y ahora Sonsoles Pedroche, «va a ser el gran evento del año, de la Navidad. Va a ser la Super Bowl de las campanadas», ha prometido emocionada. «Porque va a ser una retransmisión simultánea tanto en Antena 3 como en La Sexta, como en Atresplayer. Es decir, va a llegar a todo el mundo».

En cuanto a Mediaset, serán Sandra Barneda y Xuso Jones los encargados de despedir el año desde Telecinco y Cuatro. La pareja dará la bienvenida al 2026 en Formigal, el Pirineo aragonés. Sin embargo, la cadena sigue siendo el rival más débil en la competición por las campanadas.

Por otro lado, RTVE se ha propuesto jugar al despiste y no ha desvelado todavía quiénes serán los presentadores de sus campanadas después del gran éxito que tuvieron el año pasado con David Broncano y Lalachus. Una aventura que no tendrían intención de repetir. «Yo no lo voy a hacer nunca más. Estuvo muy gracioso, pero una vez y ya está», sentenciaba el presentador con rotundidad.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en las campanadas de 2024. (Foto: Antena 3)

RTVE mantiene el misterio y pone en marcha una encuesta

Es más, la cadena pública ha decidido compartir una encuesta en la que acepta la propuesta de candidatos con los que a la audiencia le gustaría comerse las uvas. Y lo cierto es que las sugerencias que han llegado no dejan a nadie indiferente. Desde Simón Pérez y Silvia Charro, -los dos economistas conocidos por protagonizar un vídeo viral hace 8 años que acabó para siempre con sus carreras-, hasta Morante de la Puebla, en incluso Rufián y Ester Expósito, la serie de nombres que han surgido son bastante controvertidos. Tampoco ha faltado «el troleo» con opciones tan descabelladas como Antonio Lobato y Fernando Alonso, Estopa e incluso Pedro Sánchez con Puigdemont.

Blanca Romero y Ion Aramendi en las campanadas de 2024. (Foto: Telecinco)

Casi empatada estaría también la pareja formada por Juanjo Bona y Masi tras su reciente participación en Masterchef. Y tampoco se descartan a Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, dos de las caras más representativas de la televisión pública. Lo cierto es que el goteo de nombres no ha cesado, mientras que la corporación todavía mantiene abierta su página de propuestas hasta el día 28 de noviembre a las 23.59 horas.

Por su parte, José Pablo López, presidente de RTVE, ha prometido que las campanadas de este año serán «espectaculares». Es más, su respuesta a la petición de un usuario, -quien propuso a Rosalía para dar las campanadas junto a Broncano-, ha sido de lo más comentada. El directivo ha explicado que harán «algo muy diferente», aunque, por el momento, procuran mantener el misterio.