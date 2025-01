En los últimos días, los medios de comunicación y las redes sociales han estado en ebullición ante los rumores que vinculan sentimentalmente a la cantante española Aitana Ocaña y al futbolista inglés Jude Bellingham, actual estrella del Real Madrid. Estas especulaciones han captado la atención pública, desplazando además a un segundo plano las anteriores relaciones de Aitana con Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra.

Los indicios que han alimentado estos rumores son diversos. En primer lugar, se ha observado que ambos se siguen mutuamente en Instagram, una acción que, aunque es común en el mundo del espectáculo y el deporte, ha sido interpretada como una señal de cercanía. Especialmente después de que Bellingham haya mostrado su aprecio por las publicaciones de Aitana, dando ‘me gusta’ a varias de sus fotos, incluyendo algunas de hace tiempo. «Ambos se empezaron a seguir en redes sociales en agosto, tras la noticia de la ruptura entre la catalana y Sebastián Yatra. Desde entonces, ambos se intercambian ‘likes’ en Instagram», ha trascendido.

Jude Bellingham en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Otro detalle que ha llamado la atención es la coincidencia en su vestimenta. Ambos han sido vistos luciendo la misma camiseta blanca de la marca Acne Studios. Bellingham fue fotografiado con dicha prenda durante una fiesta y varios días después, fue Aitana quien compartió una imagen en la que también la llevaba puesta, aunque en su caso parecía de una talla mayor. Esto ha llevado a especulaciones sobre si podría tratarse de la misma camiseta, sugiriendo una posible intimidad entre ellos. Además, Aitana ha incrementado su presencia en eventos futbolísticos, compartiendo fotografías desde el estadio Santiago Bernabéu. La cantante, cabe destacar, es conocida por ser seguidora del FC Barcelona, y de ahí que su asistencia a partidos del equipo madrileño haya sido interpretada como un gesto de apoyo hacia Bellingham.

Jude Bellingham y Aitana «no son pareja»

A pesar de estos indicios, fuentes cercanas a ambos han desmentido una relación formal. Según la periodista Giovanna González, aunque existe un intercambio de mensajes y cierto «coqueteo» entre Aitana y Bellingham, no se han visto en persona. De hecho, el futbolista habría evitado encuentros físicos para no verse envuelto en la atención mediática que una relación con una figura pública como Aitana podría generar. «Pareja como tal, no son pero sí que tontean, hablan mucho por redes desde hace meses», ha explicado. «No han quedado porque el futbolista no ha querido, no porque no esté interesado, porque las conversaciones son nivel tonteo», ha añadido la colaboradora.

Aitana en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, hasta la fecha, ni Aitana ni Bellingham han hecho declaraciones públicas al respecto. La cantante ha mantenido su vida privada en reserva, enfocándose en su carrera musical y en proyectos profesionales. Por su parte, Bellingham, de 21 años, continúa en el Real Madrid por su desempeño en el campo. Jude es uno de los futbolistas más prometedores de su generación y una de las grandes estrellas del Real Madrid. Nacido en 2003 en Stourbridge, Inglaterra, comenzó su carrera profesional en el Birmingham City, donde debutó con solo 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo para el club. En 2020, fichó por el Borussia Dortmund, donde brilló en la Bundesliga, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas jóvenes del mundo. Su talento, visión de juego y madurez dentro del campo lo llevaron a fichar por el Real Madrid en 2023.