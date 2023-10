El pasado mes de junio, el Real Madrid hizo oficial su fichaje estrella de la temporada. Se trata de Jude Bellingham, el joven jugador de 20 años, nacido en Inglaterra, que ha conseguido convertirse en todo un ídolo de masas entre los aficionados del equipo blanco. Su don con el balón y los goles marcados hasta ahora le han posicionado en la primera línea mediática desde que se dio a conocer. Sin ir más lejos, este sábado se ha disputado el gran clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Barça y, como era de esperar, de nuevo ha conseguido situarse como uno de los goleadores de la jornada. Y es que su destreza sobre el campo ha propiciado que, al mismo tiempo que goza de una alta popularidad en el mundo deportivo, su vida privada también genere un gran interés de cara a la esfera pública.

Jude Bellingham en el Clásico Real Madrid-Barcelona F.C. del 28 de octubre de 2023/ Gtres

Dentro de su faceta más privada y familiar, lo cierto es que los focos se han situado con detenimiento en la chica que ha logrado conquistarle el corazón en medio del éxito que está cosechando su trayectoria profesional. Su nombre es Asantewa Chitty, tiene 22 años y es influencer. Nació en Reino Unido, pero tiene ascendencia turca y nigeriana. Aunque a día de hoy se dedica a crear contenido en las redes sociales, lo cierto es que, según lo publicado por la revista del saludo, se graduó en la Universidad Estatal de Reino Unido, aunque se desconoce el grado que cursó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asantewa Chitty (@santchitty_)

Siguiendo lo que publica en sus redes sociales, Asantewa Chitty es una aficionada del arte y de los viajes. Además, comparte con sus más de 120.000 seguidores tips de maquillaje y de moda, publicando sus propios estilismos al mismo tiempo que sus rutinas. No obstante, su vida privada suele mantenerla siempre bajo unos hilos herméticos y discretos, algo que parece querer seguir conservando en su relación sentimental, de la que no suele publicar nada. De hecho, en su perfil oficial de Instagram no aparece ninguna fotografía en la que pose junto al jugador del Real Madrid. Una estrategia a la que también es fiel el propio Bellingham en sus redes.

La historia de amor de Bellingham y Asantewa comenzó a finales del año 2022, según han podido saber varios medios locales de Reino Unido. La influencer se ha convertido, desde entonces, en un gran apoyo para el futbolista y prueba de ello ha sido su asistencia al Mundial de Qatar, desde donde surgió una de sus primeras apariciones públicas junto al jugador del equipo blanco. Sin embargo, por ahora, ninguno de los dos ha confirmado su relación sentimental ni ha querido dar ningún tipo de pista al respecto. Aunque, al mismo tiempo, fuentes cercanas han asegurado a los tabloides locales de su país natal que están muy emocionados de seguir conociéndose y creciendo juntos.