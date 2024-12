Los rumores de reconciliación entre Aitana y Miguel Bernardeau han vuelto a dispararse en las últimas horas, y todo gracias a un curioso detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores más atentos. Un par de fotografías aparentemente inofensivas, tomadas en el mismo ascensor, han sido suficientes para alimentar las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad entre la cantante y el actor, quienes rompieron su relación a finales de 2022.

Todo comenzó cuando Aitana compartió una imagen en sus redes sociales en la que posaba sonriente dentro de un ascensor. Lo que parecía un selfie habitual rápidamente captó la atención de sus fans, que no tardaron en fijarse en un detalle muy concreto: el fondo del elevador. La estética minimalista del lugar, con espejos amplios y un diseño inconfundible, resultó sorprendentemente familiar. Así, los seguidores de la artista no tardaron en recordar que Miguel Bernardeau, su ex, había publicado, aparentemente, una foto en el mismo espacio hacía unos días.

Aitana en el interior de un ascensor. (Foto: Instagram)

El actor, protagonista de series como Élite y Zorro, subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que aparecía con un look relajado, también dentro del mencionado ascensor. Aunque en aquel momento nadie le prestó demasiada atención, la coincidencia con la foto de Aitana ha desatado una auténtica tormenta de teorías en redes sociales. Muchos interpretan estas imágenes como una prueba irrefutable de que ambos podrían estar pasando tiempo juntos de nuevo. Especialmente después de que la prensa se haya hecho eco además, de una posible escapada romántica de los dos para pasar la Nochevieja juntos en un lugar indeterminado fuera de Madrid.

El contexto de la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau

La relación entre Aitana y Miguel Bernardeau fue una de las más seguidas en el panorama mediático español. Ambos comenzaron su noviazgo en 2019 y compartieron momentos muy especiales, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, a finales de 2022, se confirmó su ruptura, una noticia que sorprendió a muchos y que llegó justo después del estreno de la serie La Última, donde ambos compartieron protagonismo.

Desde entonces, tanto Aitana como Miguel han llevado vidas por separado. La cantante, quien ha continuado cosechando éxitos con su música, ha sido vinculada sentimentalmente con el artista colombiano Sebastián Yatra, con quien compartió numerosos viajes y apariciones públicas. Por su parte, Miguel Bernardeau ha centrado sus esfuerzos en su carrera como actor, consolidándose como uno de los rostros más prometedores de la ficción española.

¿Reconciliación o coincidencia?

A pesar de que ni Aitana ni Miguel Bernardeau se han pronunciado al respecto de su posible nueva oportunidad sentimental, el hecho de que ambos hayan publicado fotos en el mismo ascensor ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que se trata simplemente de una casualidad, mientras que otros sugieren que podrían estar dándose una nueva oportunidad lejos del foco mediático.

Miguel Bernardeau en el interior de un ascensor. (Foto: Instagram)

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que los rumores sobre una posible reconciliación cobran fuerza. En los últimos meses, varios medios han informado de avistamientos de la pareja en eventos privados, aunque ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir estas informaciones. Por ahora, todo queda en manos de la interpretación de los seguidores, que no han dejado escapar ni el más mínimo detalle.