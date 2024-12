Esta semana, las revistas del momento han adelantado sus números con motivo de la Navidad. Por ello, este 23 de diciembre han publicado una nueva edición de sus publicaciones. Destacan como protagonistas del papel cuché Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, quienes se han dado una nueva oportunidad tras poner fin a su relación hace años.

La revista Diez Minutos ha realizado un análisis reuniendo diferentes pruebas para confirmar que la artista y el actor se han reconciliado. Hicieron público su noviazgo en 2019 y a finales de 2022 salió a la luz que habían terminado. Y, ahora, todo apunta a que han dejado atrás las rencillas del pasado.

Por otro lado, el citado medio ha anunciado que José María Almoguera entra a la casa de Gran Hermano Dúo enamorado de nuevo tras poner fin a su historia de amor con Paola Olmedo. Y es que, el hijo de Carmen Borrego se ha convertido en uno de los concursantes del reality de Telecinco.

En cuanto a Lecturas, José María Almoguera continúa siendo el protagonista de la primera página. El nieto de la desaparecida María Teresa Campos ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre su esfera personal. De esta manera, ha hecho nuevas declaraciones acerca de la situación que atraviesa con su progenitora, Carmen Borrego. «Mi madre y yo aún no estamos curados», «Dice que tiene la conciencia tranquila, pero no es cierto», «Está más guapa, pero si no come bien volverá a lo mismo», han sido algunas de sus palabras.

Asimismo, el citado medio analiza la delicada situación de salud que atraviesa Raphael. Se va a cumplir una semana desde que el cantante tuvo que ser ingresado de urgencia, primero en el hospital Clínico San Carlos y luego en el hospital 12 de octubre, debido a un fallo cerebrovascular.

¡Hola! tiene como protagonistas de su portada a Diego Simeone y Carla Pereyra, quienes abren las puertas de su casa para contar cómo viven estas fechas tan señaladas. También forman parte de la nueva edición personajes como Cristina Pedroche, quien ha comenzado la cuenta atrás para dar las campanadas en Antena 3.

Portada de ‘Semana’. (Foto: ‘Semana’)

Y, por último, Semana. La mencionada revista repasa los mejores looks de la Reina Letizia. Cabe destacar que con el paso de los años se ha convertido en una de las royals que mejor visten. También, Rosa López y su pareja Iñaki conceden unas declaraciones en esta recta final de año en las que hablan de su fuerte unión.