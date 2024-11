La reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, ha dejado tras de sí un panorama desolador, con numerosas localidades gravemente dañadas luchando ahora por recuperarse. En medio de esta situación, la solidaridad ha emergido como una luz de esperanza, con voluntarios de diversas partes del país uniéndose para brindar apoyo a los afectados. Entre estos voluntarios destacan numerosos rostros conocidos de la crónica social en España, como la cantante Aitana Ocaña o el actor Miguel Bernardeau, quienes, a pesar de su ruptura sentimental, han decibido colaborar juntos en las labores de ayuda en Valencia.

Aitana y Miguel, quienes mantuvieron una relación durante cuatro años, se han reencontraron en Valencia, en concreto en Catarroja, una de las zonas más afectadas por la DANA, para ofrecer su apoyo a las víctimas de la catástrofe. Ambos se han unido a la organización World Central Kitchen, fundada por el reconocido chef José Andrés, que ha estado proporcionando alimentos a las comunidades afectadas, en los últimos días. Aunque no existen fotografías de Aitana y Miguel juntos durante estas actividades -sí por separado-, LOOK ha podido saber que la ex pareja ha compartido tareas, mostrando una actitud de respeto y cordialidad del uno hacia el otro, en su colaboración.

Miguel Bernardeau en Catarroja. (Foto: Gtres)

La participación de Aitana en estas labores ha sido notable. La cantante, además de Catarroja, se ha desplazado a localidades como Torrent o Paiporta para evaluar el estado, entre otras cosas, de refugios de animales afectados por las inundaciones. Posteriormente, se ha unido al equipo de José Andrés y la chef Pepa Muñoz en la distribución de comidas a los damnificados. Aitana ha demostrado un compromiso genuino, trabajando de manera discreta pero efectiva en las zonas más afectadas. Por su parte, Miguel Bernardeau también ha mostrado una dedicación encomiable. El intérprete de Élite no ha dudado en sumarse a las iniciativas de ayuda, estando presente en diversas actividades de apoyo, y colaborando estrechamente con los equipos de voluntarios, inclusive con las autoridades.

Además de su participación directa en las actividades de voluntariado desde la zona 0 de la tragedia, tanto Aitana como Miguel han utilizado su altavoz en sus respectivos perfiles de Instagram para difundir información sobre las necesidades de las localidades afectadas y promover iniciativas de recaudación de fondos. La colaboración entre Aitana y Miguel en este contexto, ha sido recibida con admiración por parte de sus seguidores. Y es que su compromiso como voluntarios en Valencia tras la DANA, refleja el lado más solidario de los dos con las causas sociales, y deja a un lado las diferencias del pasado entre la ex pareja.

Aitana Ocaña en Catarroja. (Foto: Gtres)

Así fue la relación de Aitana y Miguel Bernardeau

La relación entre Aitana y Miguel Bernardeau comenzó en agosto del año 2019, si bien al principio ambos mantuvieron su romance en un segundo plano mediático. Los dos se conocieron a través de las redes sociales, cuando la artista publicó un post donde confesaba su gran pasión por la mítica ficción de Netflix antes citada. Aitana y Miguel rompieron a finales de 2022, en mitad de la promoción de la serie La última, que ambos protagonizan, y de rumores de una amistad especial de la catalana con Sebastián Yatra.