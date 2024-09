Las lágrimas que presagiaron la ruptura de Aitana y Yatra

Aitana y Sebastián Yatra se han caracterizado por mantener alejada del foco mediático su vida privada. Pero esto no les ha bastadado para no copar titulares en los medios de comunicación, ni tampoco para que sus fieles seguidores en redes sociales y sobre los escenarios, analicen cada paso que dan. Prueba de ello es que fue precisamente un gesto de Aitana en uno de sus conciertos, el que hizo presagiar que algo no iba bien con el cantante colombiano.

Aitana ofreció un concierto en el auditorio del parque de Castrelos, en Vigo, a principios de agosto. Para sorpresa de los asistentes, la joven rompió a llorar antes de cantar uno de sus últimos temas, Akureyri, que compuso precisamente junto Sebastián Yatra durante un viaje de los dos a Islandia. «Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada. No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a ser para siempre», dijo entre lágrimas.