Aitana aclara si ha cobrado o no por cantar en la celebración de la Eurocopa

Este lunes pasado, 15 de julio, la Plaza de Cibeles se convirtió en el punto de encuentro de aficionados para recibir por todo lo alto a los jugadores de la Selección española de fútbol tras ganar a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024. Cita deportivo que tuvo lugar el día 14 en el Estadio Olímpico de Berlín, ubicado en Alemania.

Después de haber tenido un encuentro con Pedro Sánchez y la Familia Real española, el equipo liderado por Luis de la Fuente fue recorriendo las calles de Madrid hasta llegar a la parada final: el escenario montado entre Cibeles y el Ayuntamiento de Madrid. Sin duda, uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Aitana Ocaña reapareció para felicitar a los jugadores.

Pero no solo eso, sino que la que fuera concursante de Operación Triunfo también quiso regalar a los asistentes una breve actuación interpretando uno de sus temas más icónicos. Sonaron los primeros acordes y, de repente empezó a cantar Mon Amour. En ese instante los allí presentes no dudaron en dejarse llevar por el que sigue siendo uno de los hits del momento.

Ataviada con una gorra de España y camiseta a juego, la artista agradeció a los futbolistas el trabajo realizado durante este mes que ha durado la competición de la Eurocopa.

¿Ha cobrado Aitana por cantar en Cibeles?

Sin embargo, la polémica no tardó en llegar. A través de X (antiguo Twitter), una internauta no dudó en cuestionar si Aitana había cobrado por cantar en la celebración de la Eurocopa. Un mensaje que la catalana no tardó en responder en el mismo hilo.

«No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todos y que nos ha hecho mucha ilusión», respondió Aitana, despejando así cualquier tipo de incógnita sobre si había o no recibido bonificación alguna por su participación en los festejos.

La predicción de Aitana

Aitana predijo el desenlace de la Eurocopa 2024, con una clara victoria para España. Se ha conocido su predicción gracias a un vídeo que circula por las redes sociales en el que se puede ver a la intérprete de Mariposas diciendo lo que creía que iba a ocurrir. «Vale, hoy es día 6 de julio, 4 y 31 de la tarde. sábado», comenzó diciendo.

«Ayer ganó España contra Alemania y estoy pensando si va a ganar la semifinal. Yo tengo claro que va a ganarle a Francia la semifinal. Y la final yo creo que se va a quedar entre España e Inglaterra y que gana España», continuó. «No por mucho. Yo creo que sería un 1-0 o un 2-1 de España», añadió.

Sin embargo, una de las personas que se encontraba con ella le insiste en que debe decantarse por una de las opciones. «Digo lo que creo que sería (…) 2-1», sentenció.