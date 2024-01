Aitana, Miguel, y Ester: encontramos la imagen premonitoria del triángulo VIP

Estas últimas semanas, los seguidores de Élite han especulado que dos de los grandes protagonistas de la serie podrían haber comenzado una historia de amor, ellos son Ester Expósito y Miguel Bernadeau. A pesar de que por el momento ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido el romance, en LOOK hemos descubierto la que podría ser la imagen premonitoria, por la posición en la que aparecen los dos actores junto a Aitana. Cabe recordar, que el hijo de Ana Duato mantuvo durante más de cuatro años una relación con la artista y a raíz de eso, la intérprete de Alpha, empezó a estrechar lazos con Ester Expósito.

En la citada fotografía, se puede ver a Miguel Bernadeau junto a Aitana, Ester Expósito y otra compañera de reparto. Como en varias ocasiones, los tres acudieron a la discoteca madrileña Costa Club, a la que asisten con mucha frecuencia, para disfrutar de una noche en la que la música se convirtió en la verdadera protagonista. En la instantánea se puede ver a Ester abrazada al actor, en medio de la que fue una de las parejas del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COSTA SOCIAL CLUB (@costasocialclub)

Por otro lado, Aitana, lejos del que fue su chico, aparece cogida de la intérprete de Élite, siendo ella la única que no posa sonriente hacia la cámara. Cabe recordar, que puesto que la imagen es de septiembre del año 2019, Aitana y Miguel se encontraban en uno de sus mejores momentos como pareja.

Miguel Bernadeau no desmiente su romance con Ester Expósito

Miguel Bernadeau y Ester Expósito mantienen una relación de amistad desde hace muchos años y han trabajado en muchas ocasiones juntos. Sin embargo, muchas personas han asegurado que han visto alguna vez a los actores en actitud muy cariñosa. “Somos amigos desde hace mucho tiempo. Sí”, ha empezado diciendo el que dio la vida a Guzmán en la serie de Netflix, sobre los rumores que han trascendido de un posible romance entre él y su amiga.

Miguel Bernadeau y Ester Expósito haciéndose una foto en un espejo/ Instagram

Desde que Miguel Bernadeau comenzó a acaparar los titulares de los medios de comunicación por sus diferentes papeles, el actor se ha mantenido en la postura de hablar lo mínimo posible sobre su vida íntima. “Yo es que en mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece. Es importante mantener tus cosas para tí y para tu salud mental”, ha contestado ante la pregunta que los periodistas le han hecho, sobre si su relación con Expósito sobrepasa los límites de la amistad.

La noche en el hipódromo podría haber iniciado todo

La supuesta pareja dio rienda sueltas a su historia de amor en el puente de diciembre, mientras disfrutaban de una idílica noche en el hipódromo, según pudo confirmar Salseología. Sin miedo a ser vistos, posteriormente, los actores habrían comenzado a verse de manera más frecuente. Además, el día 16 de diciembre, habrían sido vistos juntos en un bar de uno de los barrios más populares de la ciudad de Madrid, donde algunos seguidores los habrían visto besarse.

Miguel y Ester hace varios años/ Instagram

Asimismo, una de las últimas veces en las que los protagonistas de Élite se dejaron ver juntos fue en una discoteca de la capital. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, ninguna de las partes ha confirmado que hayan comenzado una relación que vaya más allá de la amistad y tampoco hay fotografías que lo confirmen.