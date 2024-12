En los últimos días, Aitana, una de las cantantes más influyentes del panorama musical español, se ha visto envuelta en una controversia relacionada con supuestos retoques estéticos. La polémica ha alcanzado un nuevo nivel tras las declaraciones de Angy Fernández, pues son muchos los usuarios en redes sociales quienes consideran que sus palabras podrían ofender a la artista catalana.

Todo comenzó cuando desde el programa Fiesta, en Telecinco, mostraron unas imágenes de Aitana saliendo de una clínica estética en Madrid, sugiriendo que podría haberse sometido a varios retoques estético, como un aumento de labios. La artista, conocida por su cercanía y transparencia, se pronunció de manera contundente para desmentir estas especulaciones. En un mensaje en sus redes sociales, Aitana afirmó que no se había hecho ningún procedimiento estético, asegurando que estos comentarios no solo eran falsos, sino también irrespetuosos. «Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento», escribió. «Contesto porque ya estáis muy pesados con el tema. Que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la cara, Dios Santo», añadió.

y contesto porque ya estáis muyyyy pesados con el tema. que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la caraaa, dios santoooooooo https://t.co/5lGtp5sxA3 — αitana (@Aitanax) December 15, 2024

En este contexto, Andy Fernández, actriz y cantante decidió compartir su opinión sobre el tema. En sus declaraciones, Angy defendió la libertad de cada persona para tomar decisiones sobre su apariencia física, pero su elección de palabras generó controversia. «Tia, si te has pinchado, no es nada malo», dijo haciendo referencia a tratamientos estéticos como el ácido hialurónico o el botox; lo que algunos interpretaron como una insinuación de que Aitana podría no estar diciendo toda la verdad. Ante las críticas recibidas, Angy optó por eliminar el mensaje y ofrecer una aclaración pública sobre sus intenciones.

Angy Fernández aclara sus palabras a Aitana

Este martes, 17 de diciembre, Angy Fernández acudió a la premiere de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, la película documental española dirigida por el cantante C. Tangana en su debut como director. La actriz posó en la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión y atendió a los medios allí congregados. Así, preguntada expresamente por lo sucedido con Aitana, Angy quiso aclarar sus palabras.

Angy Fernández en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)