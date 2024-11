Bárbara Rey ha reaparecido en Madrid durante la inauguración del restaurante Cabiria, del que se ha convertido en imagen. Radiante y con su característico carisma, la artista ha acaparado todas las miradas en este evento, que marca su regreso a la vida pública tras semanas en el foco mediático por su situación familiar y personal. Con un look elegante y desenfadado, Bárbara se ha mostrado sonriente y agradecida por la oportunidad de formar parte de este proyecto gastronómico, destacando la importancia de apostar por propuestas innovadoras en la capital. Además, la natural de Totana no ha dudado en hablar sobre los temas más controvertidos que han rodeado su nombre recientemente.

Bárbara Rey afrontará unas Navidades marcadas por la distancia familiar, después de los recientes desencuentros con su hijo, Ángel Cristo Jr., y su nuera. Y es que la tensión entre la artista y su hijo, lejos de estrecharse, es cada vez más y más notable, lo que dificultará que compartan las fiestas como en años anteriores. A pesar de ello, Bárbara se muestra tranquila y enfocada en disfrutar estas fechas de manera más íntima, rodeada de amigos cercanos y otros miembros de su entorno más próximo. «Pasaré la Navidad con quien quiera pasarla conmigo», ha dicho tajante.

Barbara Rey en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En su intervención, Bárbara Rey también ha tenido unas palabras para su hija Sofía, quien está pasando un momento delicado a razón de la muerte de su perra, animal que la acompañó durante 14 años y respondía al nombre de Adelita. «Me has dado lo mejor de ti, el amor más puro, la compañía más fiel y los 14 años más equilibrados de mi vida. Estuviste en el infierno conmigo y salíamos juntas de él. Te amo Adelita. Has sido para mí, mi todo (…) Porque tú has estado siempre para mí», han sido las palabras con las que la DJ se ha despedido de la mascota a través de sus redes sociales, donde reúne a más de 300 mil seguidores. «Sofí -como llama cariñosamente a su hija-, esta mal. Muy mal», ha dicho por su parte Bárbara Rey.

Bárbara Rey niega haberse operado la cara