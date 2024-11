La relación entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr., ha sido objeto de numerosos titulares en la crónica social de nuestro país en los últimos meses, debido a las tensiones familiares que han trascendido al ámbito público. Recientemente, la situación ha escalado con la decisión de la ex vedette de emprender acciones legales para garantizar su derecho a ejercer como abuela y poder ver a su nieta, la hija de Ángel Cristo Jr. fruto de una relación anterior a su matrimonio actual con Ana Herminia.

Según informó Luis Rollán en el programa Fiesta, en Telecinco, la actriz ha presentado una demanda para solicitar judicialmente el derecho a visitar a su nieta. Este movimiento se produce en un contexto donde la custodia de la menor está en proceso de revisión, ya que aunque actualmente la madre de la niña, ex pareja de Ángel Cristo Jr., ostenta la custodia, bien es cierto que existe un trámite legal abierto para que sea compartida. Rollán explicó que, una vez se resuelva la cuestión de la custodia entre los padres, se procederá a regularizar las visitas de la abuela. «Si solicitas ante la justicia que quieres ejercer de abuela al haber un trámite abierto con el tema de la custodia supongo que primera se tendrá que regularizar qué días está con el madre y con el padre y luego ya se regularizarán las visitas de la abuela», fueron las palabras del colaborador.

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en Madrid. (Foto: Gtres)

Ante esta situación, Ángel Cristo Jr. ha sido abordado por los medios para conocer su reacción. En declaraciones recogidas por Gtres, el ex concursante de Supervivientes ha expresado su deseo de no profundizar en el tema por el bienestar de su hija: «No voy a contestar porque es meter sin quererlo a mi hija. No quiero se hable de mi hija, que sea lo que tenga que ser», ha comenzado diciendo. Unas palabras a las que Ángel ha añadido que prefiere no involucrarse en estos asuntos, ya que considera que cuanto menos se hable al respecto, mejor será para la menor. Asimismo, ha afirmado que no le sorprende la acción legal emprendida por parte de su madre. «No quiero que viva lo que yo viví. No es lo mismo que en mi época para nada pero no quiero que se dé cuenta de estas cosas. A mi madre solo le digo que haga lo que quiera», ha dicho.

Ángel Cristo Jr. también ha mencionado que, hasta el momento de sus declaraciones, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la demanda presentada por Bárbara Rey con respecto a este asunto. Tampoco sobre la que interpuso el pasado mes de julio por un presunto delito de intromisión al honor, después de que este realizara declaraciones en programas de televisión que, según la actriz, afectaban su imagen y reputación. «A mí no me ha llegado, de verdad, sigo esperando», ha asegurado.

En este sentido, tanto él como Ana Herminia han enfatizado en que existen preocupaciones más importantes en sus vidas y que el tema de las demandas no es su principal foco de atención en este momento. Ángel Cristo Jr. y su esposa atraviesan un momento dulce en su relación tras su reciente boda. Ambos han destacado lo felices que están con su nueva vida juntos, centrados en construir una familia estable y llena de amor.