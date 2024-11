Ángel Cristo responde a la demanda que le quiere poner Bárbara Rey para ejercer de abuela

Ángel Cristo ha respondido al último movimiento de su madre, la vedette Bárbara Rey. Esta última amenaza con emprender acciones legales para no perder la relación con su nieta, algo que Ángel no termina de entender. Según ha contado, la artista nunca ha tenido demasiada conexión con la menor, por eso no entiende que ahora quiera llevar a los tribunales este asunto. Sin embargo, no tiene miedo porque sabe que la verdad solamente tiene un camino y siempre termina viendo la luz.

«Ella puede pedir lo que quiera, tiene todo el derecho del mundo, pero para pedirlo tiene que demostrar cosas. Tiene que demostrar el arraigo, que ha estado pendiente de mi hija, que le ha estado cuidando y que ha estado pendiente de ella desde que nació y no ha sido así», ha declarado durante su última entrevista en televisión.

Bárbara Rey con gafas de sol. (Foto: Gtes)

Ángel Cristo se ha mostrado tranquilo y relajado. No tiene nada que esconder y su argumento es simple. Está separado de la madre de su hija y en estos momentos no se habla con Bárbara Rey, por eso cuando puede disfrutar de la custodia de la menor no la comparte con la artista.

La periodista Isabel Rábago ha contado en Vamos a Ver que Bárbara no va a demandar a su hijo por la vía penal porque tiene miedo de que entre en la cárcel, pero Ángel no está de acuerdo con este planteamiento. Reconoce que tiene antecedentes por un asunto civil que curiosamente está relacionado con su progenitora, pero insiste en que son dos causas distintas.

Ángel Cristo y Ana Herminia en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El ex concursante de Supervivientes no está dispuesto a acercarse a su madre, a pesar de que esta no le vaya a denunciar por lo penal. Por suerte, en esta nueva etapa cuenta con el apoyo de Ana Herminia, quien le ha acompañado durante su paso por ¡De Viernes!

Ana Herminia se enfrenta a Aurah Ruiz

La demanda con la que Bárbara Rey pretende pasar más tiempo con su nieta no es la única polémica que afrontan Ángel Cristo y Ana Herminia. El matrimonio ha sido acusado de organizar una boda «cutre», según Aurah Ruiz. La modelo se ha enfrentado a ellos en el programa que presentan Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Aurah Ruiz en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Pensé que iba a ser de las primeras en irme pero me dijeron, palabras de las que trabajaban en la puerta, que se habían ido casi diez personas ya porque tenían hambre», ha comentado la pareja de Jesé Rodríguez. Ana Herminia no se ha quedado callada y le ha respondido: «A una boda no se va a llenar la barriga y si no entendió el concepto no me importa. Fueron dos horas estupendas».

Más adelante, Ana ha afirmado que Aurah está criticando tanto su enlace matrimonial porque tiene envidia. «Ella tiene celos por nuestro amor. En Supervivientes no hacía más que estar detrás de Ángel. Estoy muy decepcionado y nos da tristeza, pero qué se le va a hacer».

Ana Herminia y Ángel Cristo, una vez más, han demostrado que están por encima de sus enemigos y que no temen a las represalias que puedan tomar. Están unidos y harán frente a cualquier golpe, venga de quien venga.