Ángel Cristo tira de la manta y destapa qué pretendía hacer Bárbara Rey con Mario Conde

La investigación que ha realizado OKDIARIO sobre Juan Carlos I y Bárbara Rey ha dado la vuelta al país. Pero, ¿qué pretendía hacer la vedette con las conversaciones que le grabó a su amante? Ángel Cristo lo tiene claro. Durante su primera entrevista en televisión, el joven aseguró: «En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente por el chantaje al Rey de España».

Han pasado más de cuatro meses desde que Ángel dio estas declaraciones, pero su testimonio sigue siendo una fuente de información inagotable. Por ese motivo ha protagonizado una nueva entrevista en el programa que presentan Santiago Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Según ha contado (y siempre siguiendo su versión de los hechos), Bárbara Rey intentó llegar a un acuerdo con Mario Conde.

Ángel Cristo en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La ex mujer de Ángel Cristo supuestamente tuvo un encuentro con Mario Conde para pedirle ayuda. Siguiendo el discurso de Ángel, quería que se implicase en el presunto chantaje. Lo que no sabía era que Conde iba a traicionarla contándoselo todo a la Casa Real.

Ángel Cristo habla de Mario Conde

«Claro que conozco esa reunión de mi madre con Mario Conde. Esa reunión se grabó. Como ella no conseguía el propósito que perseguía, que era sacarle dinero al Rey, pensó en personas que pudieran tener cuentas pendientes con la Casa Real, como por ejemplo Jesús Gil o Ruiz Mateos, con los que habló», ha empezado diciendo el novio de Ana Herminia.

Mario Conde en Sevilla. (Foto: Gtres)

Ángel asegura que su madre tenía por costumbre grabar a todo el mundo y Mario Conde no fue una excepción. Es cierto que quería hacer un trato con él, pero presuntamente no terminaba de confiar y quería tener material por si en el futuro le sucedía algo, según ha contado el ex concursante de Supervivientes.

«Lo que ella pretendía era venderle las imágenes suyas con el Rey a alguna de esas personas, pero con lo que ella no contaba es con que al final Mario Conde decidiera contárselo a la Casa Real». Ángel ha dado un paso más y ha asegurado que él mismo habló con Conde en una conversación.

El nuevo secreto de Ángel Cristo

A pesar de que ya lleva meses hablando sobre el tema, Ángel Cristo siempre tiene algo nuevo que contar. Le costó mucho dar el paso, pero ahora quiere que todo el mundo sepa lo que vivió durante su infancia. Durante su última entrevista en ¡De Viernes! ha desvelado que él mismo mantuvo una charla con Mario Conde para intentar ayudar a Bárbara Rey ha conseguir su objetivo.

Bárbara Rey antes de entrar a un evento (Foto: Gtes)

«Me puse en contacto con Mario Conde porque yo sabía que seguía manteniendo amistad con el Rey. Él (Mario Conde) primero, como todos sabemos, es un hombre muy inteligente que solamente se limitó a escucharme. Entonces yo le conté todo lo que me estaba pasando».

Para terminar hay que recordar que es lo último que se sabe sobre Bárbara Rey. La vedette ha reaparecido en sus redes, asegurando que estaba perfectamente y que no tenía ningún problema.