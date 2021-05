Son varios rostros conocidos los que han roto su silencio para visibilizar la salud mental. Angy Fernández, ha entablado una distendida conversación con Luc Loren donde ha confesado cómo se sintió en los peores momentos de su vida cuando padeció ansiedad y depresión. “Quiero estar aquí para toda esa gente que tiene miedo o que le cuesta pedir auxilio tras pasar por un momento malo. Quiero darles todo mi apoyo”, ha indicado la conocida actriz que dio vida a Paula en ‘Física o Química’.

“No me cuesta mucho hablarlo. Es cierto que mucha gente se sorprende porque lo cuento como si me hubiera roto una pierna, pero hay que normalizar la salud mental”, ha comenzado diciendo Fernández. Instantes después, ha explicado cómo sufrió ella misma depresión. “Al final la depresión es una enfermedad silenciosa no es algo que se ve como cuando te rompes algo que te lo vendan y ya está. Cuando ya llevas un tiempo pues hay gente que adelgaza, engorda eso da igual… El caso es que cuando yo comencé a tener ataques de ansiedad y a estar triste todo el día… yo estaba por los suelos”, ha revelado confesando también que comenzó a sentirse mal justo cuando estaba grabando la serie que la catapultó hacia el éxito.

Ficción que duró desde febrero de 2008 hasta junio de 2011 y donde también participaron actores de la talla de Maxi Iglesias y Úrsula Corberó. “La depresión me provocó problemas de estómago y, además, los médicos descubrieron que era celíaca. Me sentía triste que no valía para nada. Me levantaba de la cama y no tenía fuerzas y tenía momentos de euforia, pero después me daba un bajón tremendo llegar a casa”, ha relatado con total sinceridad. “Es como yo lo he vivido, pero hay todo tipo de depresiones. Además, yo estuve en una relación tóxica lo que no ayudó…”, ha añadido.

Después de tratar el tema de la depresión, el hilo conductor del programa ha querido saber si la intérprete había tenido pensamientos suicidas (teléfono de la esperanza 717 003 717). “¿Quién no? Hay un alto porcentaje de personas que hemos pensado en terminar con nuestra vida cuando el dolor es tan fuerte que crees que no puedes seguir adelante…Lo primero que se te ocurre es rendirte. Suena muy mal esa palabra porque es cierto que es que hay gente que no puede más y ha acabado con su vida. Yo no he acabado en eso porque hay algo que me decía que no que iba a salir adelante. Yo le dije a mi madre que no podía más y que quería morirme”, ha desvelado al recordar aquel duro episodio de su vida.

“Se me había ocurrido varias veces… me tiro por la ventana… me voy a cortar, pero solo quería hacerlo porque la gente de mi alrededor sufría mucho. Yo lo verbalicé y eso es muy bueno porque si tienes ese pensamiento es mejor que lo sepa alguien. Hay que decirlo”, ha relatado muy honesta. “Lo bueno que yo he tenido es que no he tenido vergüenza. Cuando le conté lo que me pasaba a mi madre, me dijo que ella iba detrás si yo hacía eso. Entonces, me di cuenta del daño que podía hacer si yo me iba. Es importante saber que lo que está sucediendo va a pasar e intentar pedir ayuda porque es algo muy duro”, ha contado al influencer.

Antes de finalizar Angy Fernández ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que no están pasando por su mejor momento. “Por pedir ayuda no pasa nada, no podemos solos con todo. Es difícil gestionar muchas veces las cosas que nos pasan y es bueno acudir a un profesional que nos ayuda a ver las cosas de otra manera. No tengáis ni miedo ni vergüenza. El hecho de hablarlo con alguien os hace muy valientes. Desde mi experiencia os digo que se sale de esto y que vais a poder”, ha sentenciado con una sonrisa.