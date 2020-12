‘Física o química’: ¿quién era quién en el colegio Zurbarán?

El reencuentro de ‘Física o Química’ ya es una realidad. Atresplayer Premium ha hecho realidad el deseo de todos los fans que se quedaron con ganas de más cuando la ficción terminó, allá por el año 2011. Ahora, una década después, regresa a la plataforma de ‘streaming’ por todo lo alto. La mala noticia es que tan solo son dos episodios.

Si eres seguidor, estás de enhorabuena y desde este 27 de diciembre puedes disfrutas de las nuevas aventuras de los estudiantes del Instituto Zurbarán. Si por el contrario, estás pensando en iniciarte desde el principio en la serie, también hemos pensando en ti. Por eso, hemos querido refrescaros la memoria con los personajes que dieron vida a los protagonistas de ‘Física o química’, así como a aquellos que podrás encontrar en el ‘revival’ estrenado a finales de este 2020.

Hablar de ‘Física o Química’ es hacerlo de los Alma, Paula, Gorka, Cabano, Yoli y compañía. Casi diez años después, los actores que les daban vida volverán a revivir esta bonita experiencia. Prácticamente el grueso de actores vuelve para estos dos episodios: Andrea Duro (Yoli), Maxi Iglesias (Cabano), Angy Fernández (Paula), Adam Jezierski (Gorka), Adrián Rodríguez (David Ferrán), Javier Calvo (Fer), Ana Milán (Olimpia), Blanca Romero (Irene Calvo) Sandra Blázquez (Alma), Leonor Martín (Cova), Marc Clotet (Vicente Vaquero), Andrés Cheung (Jan) y Álex Barahona (Berto).

La gran ausencia de este regreso por todo lo alto es de el Úrsula Corberó, que por algún motivo no formará parte del elenco de actores. Seguro que los fans la echan de menos. En cualquier caso, la serie se emitió desde el 2008 al 2011 y tuvo muchísimo éxito ya que reflejaba a la perfección muchos de los problemas que tenían los adolescentes de la época. Un gran segmento de los jóvenes se vio identificado con las aventuras de los personajes.

Cuando hace unos meses se supo que las puertas del Zurbarán iban a reabrir sus puertas, algunos de los personajes visitaron el plató de ‘La Resistencia’. Andrea Duro, Ana Milán, Adrián Rodríguez y Lucía Ramos protagonizaron un encuentro entre amigos que terminó convertido en una especie de confesionario. Y es que a la serie le ha perseguido desde 2016 un rumor que la propia Úrsula Corberó destapó al asegurar que «follábamos todos con todos y no pasaba nada».

Unos encuentros sexuales que sus compañeros tampoco se encargaron de desmentir del todo en ‘La Resistencia’: «Éramos hermanos, nos llevábamos muy bien», aseguró Andrea, a lo que Broncano aprovechó para sacar el tema: «hermanos no, porque entre hermanos no se pueden hacer ciertas cosas». «En los camerinos nunca pasó nada», insistió la ex de Chicharito, a lo que Ana Milán no pudo callarse: «¡que se oía todo! ¿Cómo puedes decir eso? Me da hasta calor de acordarme». Eso sí, Andrea Duro quiso matizar sus palabras: «Nunca hubo ninguna orgía. No follábamos todos con todos en un mismo lugar. Éramos ordenados».

¿Qué nos deparará este esperando reencuentro de los alumnos más famosos de la televisión?