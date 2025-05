Plex, a punto de ser detenido en Estados Unidos: todo lo que se sabe

Daniel Alonso, más conocido como Plex en el universo 2.0, se ha consolidado como uno de los influencers más seguidos del momento. Comenzó su andadura en la red de la mano de su propio canal de YouTube, donde compartía trucos y configuraciones de videojuegos como el Fortnite. Sin embargo, con el paso del tiempo, dejó a un lado este tipo de contenido para grabarse experimentando diferentes aventuras, como dar la vuelta al mundo en 85 días. Actualmente, está inmerso en su tercera vez recorriendo países y, como siempre, está mostrando sin tapujos todos los contratiempos a los que se están enfrentando. Aunque sin duda, el último ha sido uno de los más complicados que ha tenido que solventar hasta la fecha.

Plex y sus amigos llevan varios días en Miami y, para crear contenido para uno de sus episodios más recientes, el influencer se ha desplazado hasta la mansión de Adin Ross, uno de los tiktokers más seguidos de la zona. Allí, ambos se han conocido en persona y, de paso, han aprovechado para grabar juntos. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que el anfitrión del domicilio había sido víctima de swatting.

Se trata de un tipo de broma pesada que consiste en engañar a un servicio de emergencia dando un aviso de un falso incidente grave para que envíe una respuesta urgente. Es una práctica que es considerada delito en los Estados Unidos por causar desorden público, ya que obliga a los cuerpos de seguridad a llevar un operativo policial que, en ocasiones, implica la actuación de los SWAT (equipo o unidad de elite policial) de acceder a la fuerza en la dirección donde supuestamente están los sospechosos.

En el caso de Plex y Adin, justo en el momento en el que se vieron rodeados por cuatro coches de policía, se encontraban en las afueras de la vivienda, por lo que las autoridades no tuvieron que hacer efectiva la entrada al domicilio, evitando así su detención por falso altercado.

Su supuesto romance con Aitana

Este incidente ha sucedido tan solo unas semanas después de que Plex acaparara titulares de la crónica social por su supuesto romance con Aitana. El youtuber y la cantante grabaron juntos en Japón un capítulo de la conocida vuelta al mundo del de Zamora y sus amigos.

Plex y Aitana en Japón. (Foto: RRSS)

Por aquel entonces, los dos aseguraron que se trató de un encuentro casual, aunque su conexión en aquel video no pasó desapercibida. Más tarde, aunque no lo han compartido en la red, los usuarios se percataron de que habían vuelto a juntarse en Punta Cana con sus respectivas amistades. Unas fotografías que, como no podía ser de otra manera, volvieron a poner en el punto de mira el tipo de relación que existía entre ambos. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.