Plex, en el ojo del huracán: su ex miente y Telecinco no se queda callada

Lo que parecía una ruptura más en el ecosistema influencer ha terminado por convertirse en una batalla pública entre un youtuber, su ex novia y una de las cadenas más potentes de la televisión en abierto. La historia involucra a Plex, uno de los creadores de contenido más populares del momento; a Uxue López, su ex pareja; y a una tercera en discordia que ni siquiera ha abierto la boca: Aitana. La polémica se desató cuando TardeAR, el magacín de Telecinco presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco, emitió unas declaraciones en las que Uxue aseguraba que Plex le confesó estar en una relación con la cantante. Un testimonio potente, sin duda, que incendió las redes en cuestión de minutos. Pero apenas unas horas después, Uxue reaparecía en redes sociales para negar que hubiese dicho lo que el programa había emitido.

Hasta ahí, parecía que alguien mentía. Pero ¿quién? El periodista Álex Álvarez, responsable de la pieza, fue tajante: la conversación existió, duró 16 minutos y Uxue relató su historia con Plex «desde el respeto». No sólo eso: se hicieron grabaciones, aunque el programa optó por no emitir el audio en respeto a la confianza que Uxue depositó en el periodista. ¿Entonces? ¿Mintió Uxue en televisión o en su mensaje posterior en redes? La propia protagonista ha reconocido ahora los hechos: la llamada existió y habló de Plex y de Aitana. La joven dijo que su ex la dejó «de un día para otro» por la cantante. Pero, según ella, todo se «magnificó» y, en ningún caso, sabía que sus palabras se publicarían. «La llamada se hizo, pero no se hizo con el fin de publicarla ni de que fuese una entrevista», ha aclarado. Una especie de «sí pero no» que sólo contribuye a avivar más el fuego.

La ex novia de Plex en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Y es que ante lo sucedido en un principio, Plex no tardó en estallar públicamente. Afirmó que todo era mentira, y acusó a Telecinco de manipular su vida privada. «Se han inventado en la televisión una exclusiva que supuestamente ha dicho mi ex, que yo he hablado con ella y me ha dicho que es mentira que no ha dicho nada, se han inventado toda mi vida privada, toda mi relación», dijo. Sin embargo, tras la confirmación pública de Uxue sobre la conversación y su contenido, la cadena no se ha quedaod callada. «Nadie ha escuchado la voz de esos 16 minutos, y ahora que nos ha dado estas declaraciones no hace falta que la emitamos», ha afirmado Frank Blanco en directo. Verónica Dulanto ha sido aún más clara: «No puedes acusarnos de cosas tan graves cuando no tienes la certeza de que eso no es así».

El mensaje es inequívoco: Telecinco se siente respaldado por los hechos y exige a Plex una rectificación. Por ahora, el youtuber mantiene su postura y sigue sin reconocer la versión compartida por su ex ni la cobertura mediática. Tampoco se ha pronunciado sobre los comentarios del programa tras la emisión, ni ha hecho referencia a los audios de la conversación. Mientras tanto, Aitana, como suele hacer, permanece completamente al margen de la controversia. Ni una palabra, ni una aparición, ni una reacción. Solo el eco de su nombre en una historia que nunca pidió protagonizar.